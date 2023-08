Az Átlátszó szúrta ki a hirdetést az Italian Yachts Facebook-oldalán, mely alapján a máltai zászló alatt közlekedő, olasz gyártmányú hajót 32,9 millió euróért árulják – 392-es árfolyamon számolva ez közel 13 milliárd forint.

A leírás szerint a Seagull MRD kategóriája egyik legújabb jachtjának számít. „4000 tengeri mérföldes hatótávolsággal büszkélkedhet és mindössze 660 óra van a motorban” – írják a 2020-ban épített hajóról.

A hirdetés szerint családoknak, pároknak és baráti társaságoknak is ideális és kulcsrakész állapotban, hajózásra készen vásárolható meg.

A Párbeszéd már korábban kiszúrta

A hirdetés májusban került fel, azóta is aktív, a jacht jelenleg Fiumében (Rijeka) áll. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy a Párbeszéd egyik aktivistája már márciusban is kiszúrta itt. A párt akkor azt írta közösségi oldalán, szerettek volna a hajóról néhány fotót készíteni és elhelyezni egy „extraprofit” feliratú táblát a közelében, de a biztonsági személyzet azt elvette tőlük, és elzavarta őket.

Az Átlátszó azt is megemlíti, hogy a kormányközeli elit előző jachtja, a Lady MRD is csak évek alatt, 2022 után kelt el. Az a hajó egy 2015-ös évjáratú Benetti Crystal 140-es volt, ami mintegy 14,9 millió euróért talált új gazdára. A hajón korábban még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felbukkant.

Szíjj László, a hazai mélyépítési ipar piacvezetőjének számító Duna Csoport alapító-tulajdonosa, egyben az ország hatodik leggazdagabb embere az elmúlt hetekben több nagybevásárláson is túl van: az építőipar és a sport után a média területén terjeszkedik tovább.