A különleges darabok is akár 5 millió forintba is kerülhetnek, ugyanakkor pár hónappal ezelőtt százmillió forintért is adtak el sneaker cipőt. A Pénzcentrum utánajárt, hogy mely cipőmárkák könyvelhetik el a legnagyobb bevételt.

Az utóbbi években egyre divatosabbak a sneakerek, amelyek nem egyszer horribilis összegekért cserélnek gazdát nemcsak külföldön, hanem már Magyarországon is. Mára már pedig ezek a surranók ellentétben azzal, amit a nevük sugall, korántsem korlátozódnak a kosárlabda-, a tenisz- a vagy futópályákra.

A sportcipők mára már nemcsak sportolás közben jöhetnek szóba, a kifutóktól kezdve a tárgyalótermeken át mindenütt megjelennek, ami miatt az olyan cégek, mint a Nike és az Adidas milliárdokat keresnek rajtuk évente.

A statista.com adatai szerint ugyanis a 2022. május 31-én zárult pénzügyi évben 29 milliárd dolláros bevételre tett szert a Nike, csak a cipők eladásából, amit az Adidas követ a sorban, 13,1 milliárd dolláros éves bevétellel.

A sorban a Sketchers következik(7,4 milliárd dollár), majd a Puma 4,5 milliárd dolláros bevétellel. A sort az Asics (3 milliárd dollár), a Converse (2,1 milliárd dollár) és az Under Armour (1,4 milliárd dollár) zárja.

A tornacipők akár több száz millió forintért is elkelnek

A legdrágábban eladott sportcipő díját is a Nike tudhatja magáénak. A statista.com beszámolója szerint a múlt hét elején kelt el egy pár Nike Air Jordan 13-as, amelyet maga Michael Jordan viselt az 1998-as győzelmén a Chicago Bulls színeiben, nem kevesebb, mint 748 millió forintért.

Ezeket a cipőket persze nem hordják a vásárlók, hanem sokkal inkább befektetési jelleggel vásárolják.

Aki behódol az egyre terjedő sportcipő őrületnek, annak mindenképpen mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a befektetési célú sneakerek árai 200-300 ezer forintnál kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég.