A szélenergiával is működő Pyxis Ocean első útja Szingapúrból Brazíliába vezet, és valószínűleg gabonát is szállít Dániába. A hajózás világszerte a CO2-kibocsátás csaknem 3 százalékáért felelős. Az ágazatban több lehetőséget is vizsgálnak a karbonkibocsátás és környezetszennyezés csökkentése érdekében.

A Cargill, amely a világ egy legnagyobb hajóbérlője, az egyik legtisztább energiaforrás, a szélenergia hasznosításának lehetőségeit méri fel. A cég azt reméli, hogy a szállítóhajó élettartama alatti károsanyag-kibocsátása 30 százalékkal csökkenhet.

Az öt éve elkészült Pyxis Ocean teherhajót a közelmúltban szerelték fel a 37,5 méter magas vitorlákkal. A Cargill bízik benne, hogy a technológiai újítás költségei megtérülnek majd az üzemanyag-megtakarítás révén.

A BAT Technologies vezetője, John Cooper szerint két éven belül az újépítésű hajók felét már szélenergia-hasznosítással fogják megrendelni. Hangsúlyozta, négy vitorlánál már naponta 20 tonna szén-dioxid-megtakarítással lehet számolni a szállítóhajók esetében – írta a BBC News. A merev vitorlákat a brit BAR Technologies tervezte, és a norvégiai Yara Marine Technologies vállalat készítette el.