Diplomaták szerint a vita késlelteti az újabb oroszországi szankciókat is.

A multik sorra vonulnak ki az oroszoktól a háború kezdete óta A klasszikus McDonald’s helyett az orosz Vkuszno i Tocska éttermekben a vásárlók például a BigMac helyett Bikmakot ehetnek, és a Coca-Cola hiányában CoolColát ihatnak. Az eredeti Starbucks logón szereplő sellőt pedig egy hagyományos orosz fejkendőt viselő nőre cserélték le , miközben az orosz Ikea bútorait az orosz rabok szerelhetik össze a börtönökben.

Az ukrán hatóság egyébként arra hivatkozva vette fel a magyar bankot a listára, hogy az jelenleg is működik Oroszországban, ráadásul kedvezményes hitelfelvételi lehetőségeket is biztosít. Közben pedig a behívott vagy szerződéses katonáknak a törlesztés halasztását is engedélyezte az OTP.