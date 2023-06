A RB Leipzig 22 éves középpályásnak klubváltásról Fabrizio Romano, olasz újságíró, szakíró számolt be elsőként. Azt írta péntek kora este, hogy a felek mindenben megegyeztek, és

Szoboszlaiért 70 millió eurót (26 milliárd forint) fizet a Liverpool.

Szoboszlait eredetileg 2026-ig köti szerződés a lipcseiekhez, és bár korábban a Newcastle United érdeklődéséről lehetett olvasni, végül a játékos aláírásáért az utóbbi napokban mindent megtevő Liverpool lehet a befutó a médiainformáció alapján.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause.



€70m deal done, to be signed soon.



Personal terms agreed, Szobo's ready for medical tests soon.



