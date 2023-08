A július 2-i bejelentés óta Szoboszlai Dominik követőinek száma megduplázódott, és azóta új csapata, a Liverpool is 18 összesen Instagram-posztot szentelt neki.

A Kreatív közölte a Dot Creative csapatának kutatását, amelyből kiderült, hogy a focistának az igazolása előtt 512 653 Instagram-követője volt, ezt mostanra 1,3 millióra növekedett.

Az elemzés arra is kitér, hogy az átigazolás előtt egyetlen szponzorált tartalom szerepelt a sportoló oldalán. Az átlagos kommentek száma július eleje óta egy poszt alatt 2015-re emelkedett, míg a lájkok tekintetében a korábbi 68 082-es átlagból 303 658 lett.

Szoboszlai Dominik úgynevezett engagement rate-je (elkötelezettségi rátája) is megduplázódott az elemzés szerint, ami így most 32,15 százalékos. További érdekesség az is, hogy az óriási, követőszámbeli növekedés ellenére sem csorbult a focista követői hitelességi mutatója, amely 82,11 százalékos.

A követői demográfia lényegében nem változott, nagyrészt továbbra is a magyar szurkolók adják. A másodikak az olaszok (6,16 százalék), a harmadikok pedig a németek (4,41 százalék). Megjelentek azonban az angolok is.

És hogy kik azok a hírességek, akik követik Szoboszlait? A felmérés szerint köztük van volt csapattársa, Erling Braut Haaland, de Neymar, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Nkunku és Karim Adeyemi is, nem beszélve a liverpooli csapattársakról.

A fizetett együttműködések számát azonban nem befolyásolta Szoboszlai sztárcsapatba igazolása – legalábbis egyelőre.