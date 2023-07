Ha az olaj hordónkénti ára 50 dollár alatt van, akkor a benzin jövedéki adója literenként 125 forint, a gázolajé 120 forint 35 fillér, míg, ha meghaladja az 50 dollárt, akkor a közteher valamivel alacsonyabb, a benzin után literenként 120 forintot, a gázolaj literje után pedig 110 forint 35 fillért kell fizetni.

Ez a 2016. szeptember 1-jén érvényes

310,17 forintos árfolyammal számítva – az olajártól függően – benzin után 38,7 vagy 40,3 eurócent, míg gázolaj után 35,6 vagy 38,8 eurócent jövedéki adót kellett fizetni, vagyis bőven teljesült az irányelvben megfogalmazott elvárás.

A most érvényes

370 forintos árfolyammal – és bőven 50 dollár feletti olajárral – az adómérték a benzin esetében már csak 32,4, gázolaj esetében pedig 29,8 eurócentnek felel meg.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közleményében erről hallgat, és megint kiemelte, hogy Brüsszel nyomására kell emelni a benzin jövedéki adóját, és be kell vezetni a gyártói hulladékdíjat, mert a zöld, környezetvédelmi szempontokra hivatkozva drágává teszik az üzemanyagot, hogy az emberek kevesebbet fogyasszanak. Arra is hivatkozik, hogy a kormány még tavaly decemberben derogációs kérelmet nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyben 2023 végéig kért felmentést az Európai Uniótól az adóminimumok teljesítése, vagyis azon kötelezettség alól, hogy emelje az üzemanyagok jövedéki adóját. Ezt meg is kapta Magyarország az idei évre. Ám jövőre teljesíteni kell az uniós előírást – mutatott rá.

Tállai András szerint Magyarország évek óta kockáztatta a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy az uniós szintnél alacsonyabban határozta meg a benzin jövedékiadó-szintjét. Felhívta a figyelmet arra, hogy – a sajtóban korábban tévesen megjelentekkel ellentétben – a jövedéki adó uniós minimumszintre emelése semmiféle emelést nem tartalmaz sem a dohánytermékek, sem az alkoholos termékek esetében. Mindössze a veszélyhelyzeti rendeleti szintről törvényi szintre került – változatlan feltételek mellett – ezen termékkör szabályozása.

A jövedéki adó minimumszintjét egy 2003-as közösségi irányelv szabályozza.

Az Európai Uniós az adóteher elvárt mértékét 2010 óta egyetlen eurócenttel sem emelte.

A szabályozás szerint

ólmozatlan benzin esetén legalább 359 euró,

gázolaj esetén pedig legalább 330 euró

jövedéki adót kell kivetni ezer literenként – írta meg korábban az Mfor.hu. Azaz minden liter benzinben legalább 35,9 eurócentet, illetve minden liter gázolajban legalább 33 eurócent adót kell megfizetni.