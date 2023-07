A Tesla érdeklődését fejezte ki egy indiai gyár építése iránt, amely alacsony költségű elektromos járműveket (EV) gyártana a helyi piacra és exportra – árulta el a Reuters érdeklődésére egy, az üzleti lehetőséget jól ismerő személy, hozzátéve, hogy a Tesla jelezte: egy teljesen új járművet gyártana Indiában.

Üzleti fordulat

Ezek a közvetlen autógyártási tervek és megbeszélések éles üzleti fordulatot jelentenek a Teslának, miután a cég tavaly hiába próbálta elérni az Indiába szállított elektromos járművek importadójának csökkentését. Ehelyett az indiai kormányzati tisztviselők arra szólították fel az Elon Musk vezette amerikai multit, hogy kötelezze el magát az autók helyi gyártása mellett.

A kereskedelmi miniszterrel való találkozó a legmagasabb szintű megbeszélés a Tesla és az indiai kormány között június óta, amikor Elon Musk találkozott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és kijelentette, hogy jelentős befektetést szándékozik végrehajtani az országban.

A 2 millió rúpiás (24 000 dolláros) indiai EV Teslák állítólag 25 százalékkal olcsóbbak lesznek, mint a jelenlegi legalacsonyabb árú modell, a Model 3 szedán, amelyet Kínában valamivel több mint 32 200 dollárért (mintegy 11 millió forintért) árulnak.

Az új Tesla jármű 24 ezer dolláros céláráról a hónap elején számolt be a The Times of India újság.

Most kettő százalékos piac

Az elektromos járművek jelenleg a teljes járműeladás kevesebb mint 2 százalékát teszik ki Indiában, amely ma a világ harmadik legnagyobb autópiaca. A Reuters májusban arról számolt be, hogy a Tesla vezetői Indiába látogattak, és megbeszéléseket folytattak tisztviselőkkel az autók és akkumulátorok indiai gyártóbázisának létrehozásáról.

A tervek szerint ebben a hónapban folytatódnak a megbeszélések az indiai kormány tisztviselőivel Újdelhiben – mondta a Reutersnek két olyan személy, aki tudott a megbeszélésekről, és kérték, hogy ne mondják el nevüket, mert a megbeszélések továbbra is titkosak.

Ennek részeként a Tesla képviselői találkoznak Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszterrel, mondta az első személy, és a megbeszélések várhatóan az elektromos járművek ellátási láncának felállításáról és a gyár földterület-kiosztásáról fognak szólni.

A Tesla az év eleje óta agresszíven leértékelte meglévő modelljeit, miközben Musk többször is kijelentette, hogy hosszú távú sikere az elektromos járművek árának drasztikus csökkentésén múlik.

A Mexikóban épülő Tesla-gyár már ezen az alacsonyabb költségű, nagy volumenű platformon fog járműveket gyártani, amelyeket a vállalat elmondása szerint más gyárakban is elvisz majd.

Óriási gyár Kínában

A Tesla jelenleg Kaliforniában, Texasban, Berlinben és Sanghajban gyárt autót. A sanghaji a Tesla legnagyobb üzeme, amely az autógyártó globális kapacitásának csaknem 40 százalékát adja és a kapacitás bővítésére vonatkozó tervek a kínai hatósági jóváhagyásra várnak.