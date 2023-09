Évnyitóval egybekötött ünnepség keretében hivatalosan is átadták a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem új, Csörsz utcai tömbjét, ahol egy multifunkcionális csarnok és több sportpálya épült. A fejlesztés révén megújult a Budai Mentőállomás BAH csomóponti egysége is −írja az Építészfórum.

A nívós Dr. Koltai Jenő Sportközpontban található

egy nemzetközi versenyekre is alkalmas minősítéssel rendelkező atlétikai pálya 400 méteres, nyolcsávos futókörrel,

továbbá egy műfüves futballpálya

és két kültéri teniszpálya.

A kampusz része lett

egy 1300 férőhelyes lelátóval rendelkező multifunkcionális csarnok, amely kézilabda, kosárlabda, röplabda és torna gyakorlására és versenyfunkcióra egyaránt használható.

Természetesen a parkolásra is gondolni kellett egy ekkora komplexum esetében, így egy 200 férőhelyes teremgarázsban tehetik le autóikat a sportolni vágyók.

A helyszín parasportolók felkészülésére is alkalmas, ugyanis eleve kiemelt szempontként kezelték, hogy a fogyatékkal élők is tudják használni a létesítményt. Ennek fényében a sportcsarnokban és teniszpályán is speciális mozgáselemző oktatástechnológiai berendezéseket helyeztek el.