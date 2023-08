Az amerikai futball legendája, Tom Brady kisebbségi tulajdonos lett a jelenleg másodosztályban szereplő angol Birmingham City csapatánál – számolt be az Independent.

A hétszeres Super Bowl-bajnok partnerségre lépett a klubot tulajdonló Knighthead Capital Management LLC-vel, és egy újonnan alakult tanácsadó testület elnöke lesz. Az egykori irányító, a fedezeti alapkezelővel, Tom Wagnerrel együtt fektet be, aki júliusban 45%-os részesedést vásárolt a klubban.

Truly grateful on this day. Thank you ????????❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS