Az első negyedévben becslések szerint 235 millió turista fordult meg a világban, amely több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban mért utazószámnak, és már elérte a 2019-es első negyedévi forgalom 80 százalékát. A turizmus iparág globálisan regenerálódott mostanra, a gyors fellendülés a nyáron is folytatódik – állapítja meg a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) idei második jelentése.

A Turisztikai Világbarométer szerint tavaly összességében több mint 960 millió nemzetközi turistaérkezést mértek az egyes országok, elérve a járvány előtti szint 66 százalékát.

A legerősebb teljesítményt a Közel-Kelet mutatta fel, ahol egyedüliként a világban már meghaladták a pandémia előtti beutazó forgalmat, az idei első negyedévben pedig folytatódott ez a trend. Európa eredményei is kiemelkedőek, amely az erős kontinentális keresletnek köszönhetően 90 százalékos forgalmat ért el 2019-hez képest, míg Afrika 88, Amerika pedig 85 százalékot produkált. Feltörekvőben van Ázsia és a csendes-óceáni térség, ahol idén már gyorsult a forgalomnövekedés, különösen amiatt, hogy megnyílt a legtöbb úti cél, például Kína is.

Bevételek milliárdokban

Az ágazat regenerálódása a bevételeken is meglátszódott, amely 2022-ben globálisan ismét elérte az egybillió USD-t, ez reálértéken 50 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez képest. A legtöbbet az európai utazók költötték tavaly: közel 550 milliárd idegenforgalmi bevételt eredményeztek az öreg kontinens turistái, ami a világjárvány előtti szint 87 százaléka. Afrika a járvány előtti bevételeinek 75 százalékát szerezte vissza 2022-ben, a Közel-Kelet a 70 százalékát, míg Amerika 68 százalékot ért el.

Az év eleje ismét megmutatta a turizmus egyedülálló képességét a fellendülésre. Sok helyen közel járunk a járvány előtti érkezési szintekhez, vagy akár meg is haladjuk ebben az évben

– közölte Zurab Pololikashvili, az UNWTO főtitkára, aki arra is figyelmeztetett, hogy ébernek kell maradni a kihívásokra. Ezek között felsorolta a geopolitikai bizonytalanságokat, a munkaerőhiányt és a megélhetési költségek válságának turizmusra gyakorolt lehetséges hatásait.

Emellett biztosítanunk kell, hogy a turizmus megtérüljön az éghajlati vészhelyzet megoldásaként és az inkluzív fejlődés motorjaként

– mondta.

Fellendülés kockázatokkal

Előrejelzésükben az UNWTO szakértői azzal számolnak, hogy az északi féltekén a május-augusztusi csúcsszezonban erős forgalom várható, vagyis az időszak teljesítménye jobb lesz, mint tavaly. Ezzel együtt kiemelik: továbbra is a gazdasági helyzet a fő tényező, amely nehezíti a nemzetközi turizmus tényleges fellendülését, a magas infláció és az emelkedő olajárak pedig dráguló szállítási és szállásköltségeket eredményeznek.

A turisták ezért egyre inkább figyelembe veszik az ár-érték arányt, és az otthonukhoz közelebb eső úti célokat választanak.

Ugyancsak lefelé mutató kockázatokat jelentenek az Ukrajna elleni orosz agresszióból és más erősödő geopolitikai feszültségekből adódó bizonytalanságok – mutat rá a Turisztikai Világbarométer.

Kényszerfék a COVID-19 miatt Az UNWTO a járvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások összefoglalójával üdvözölte a COVID-19 közegészségügyi vészhelyzeti szakaszának végét, amelyet a WHO május 5.-én jelentett be. Felidézték: az egyes országok eltérően reagáltak az utazási korlátozásokra. Azok a desztinációk, amelyek jobb környezetvédelmi teljesítménnyel, magasabb egészségügyi és higiéniai előírásokkal rendelkeznek és nagyobb mértékben támaszkodnak a turizmusra, korábban feloldották a korlátozásokat – ezzel gyorsabban épülhetett fel az ágazat. A feltörekvő gazdaságok viszont hajlamosak voltak hamarabb bevezetni és hosszabban fenntartani a teljes határzárat, és szigorúbb követelményeik voltak a külföldiekkel szemben. A legerősebb 2020 májusa volt, amikor a világ összes úti céljának háromnegyede teljesen elzárkózott a beutazók elől, ami lényegében lebénította a nemzetközi turizmust. Felhívták arra is a figyelmet, hogy 18 desztinációban még mindig feltétele a beutazásoknak a Covid-oltás, amely nincs összhangban a WHO aktuális ajánlásaival.

(Thurzó Katalin)