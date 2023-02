Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegyebérletet vezetnek be – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Évértékelő beszédében az árakat is elárulta:

a vármegyebérlet 9450 forintba,

a havi országbérlet 18 900 forintba

kerül majd.

Orbán Viktor miniszerelnök huszonnegyedik évértékelő beszédétét tartotta szombaton. A kormányfő beszélt a török-szíriai földrengésről, az orosz-ukrán háborúról, a szankciókról valamint az inflációról is. Orbán Viktor szerint a rendszerváltás óta eltelt 32 évből a tavalyi volt a legnehezebb.

MÁV-Volánbusz: korszakalkotó változás az új bérletek bevezetése

Korszakalkotó változás, minden eddigi konstrukciónál kedvezőbb lesz a vármegyebérlet és az országbérlet május 1-jei bevezetése a közösségi közlekedésben – közölte a MÁV-Volánbusz csoport az MTI-vel. Azt írták, ezzel

az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi közösségi szolgáltatók.

Május 1-jétől az új bérletekkel teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatainak igénybevételével.

E társaságok helyközi járatait korlátlanul használhatják majd az utazók a bérleten feltüntetett területen. A vármegyebérlet és az országbérlet napi több tízezer buszon és kötöttpályás járaton teszi lehetővé az utazást egyéb jegy vagy bérlet megváltása nélkül.

A közleményből kiderült az is, hogy a bérletek 30 napos érvényességűek lesznek, és lesz tanulóbérlet is, mely 90 százalékos kedvezménnyel váltható ki 945 forintért.

Közölték azt is, a vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. A Pest vármegyei bérlet, illetve az országbérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet ezekkel utazni.

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így vármegyebérlet esetében mintegy 1300 forint, országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva.

A kedvezményes árú bérletek okozta bevételkiesést a kormányzat megtéríti a közlekedési társaságoknak – áll a közleményben.