Ukrajna nemcsak adományként kap harcászati eszközöket, de bizony fizet is értük. A pénzügyi tranzakciókat pedig jelentősen felgyorsítja, hogy a katonai beszállítók 60 százaléka el tud fogadni kriptovalutát is cserébe olyan alapvető eszközökért, mint például a sisakok vagy a golyóálló mellények – írja a Yahoo Finance UK Alex Bornyakovra, Ukrajna digitális miniszterhelyettesére hivatkozva.

Bornyakov szerint a digitális eszközöket azért részesítik előnyben, mivel azok sokkal célszerűbbek a hagyományos valutákhoz képest. A kriptovaluta fizetések gyorsasága pedig felgyorsította az ország azon képességét, hogy reagáljon az orosz invázióra, magyarázta a miniszter-helyettes.

Már csak azért is fontos szempont ez, mert az Ukrajnának szánt adományok mintegy 33 százaléka a Crypto Fund Air For Ukraine programon keresztül érkezett, amelyet Bornyakov a cikk szerint „abszolút sikernek” nevezett. Arról nem beszélve, hogy még jó néhány orosz állampolgár is adományozott kriptoeszközöket Ukrajnának.

Az írás emlékeztet rá, hogy Ukrajna és keleti szomszédja között tavaly februárban tört ki háború, miután Oroszország egy több évtizedes területi vita miatt megszállta Ukrajna egy részét.

Ukrajna azonnal elkezdett kriptoadományokat kérni a kormány Twitter-fiókján keresztül, és 70 millió dollárnyi felajánlást kapott kapott az oroszországi konfliktus kezdete óta – írja a cointelegraph.

A számok a Chainalysis blokklánc adatplatform február 24-i jelentéséből származnak, amely szerint az adományok többsége Ethereum és Bitcoin formájában érkezett. Az ETH adományozói 28,9 millió dollárral járnak az élen, míg a BTC és a Tether adományok 22,8 millió dollárt, illetve 11,6 millió dollárt tettek ki, amit Ukrajna katonai felszerelésekre és humanitárius segítségnyújtásra tudott felhasználni.

A 70 millió dollár mintegy 80 százaléka egyébként a háború első néhány hónapjában érkezett.

Az adományok NFT-k formájában is érkeztek, például az Ukraine DAO „ukrán zászlós” NFT árverésén, ahol összesen 6,1 millió dollárt sikerült gyűjteniük.

Alona Sevcsenko, az Ukraine DAO társalapítója szerint a kriptovaluták épp a legnehezebb időszakban jelentették a megoldást:

Mihajlo Fedorov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese és a digitális átalakulásért felelős miniszter augusztusi tweetje szerint a digitális minisztériumnak fizetett kriptovaluta adományok nagy részét az ország katonai felszereléseinek, páncélruházatának, valamint számos járműnek és gyógyszernek a finanszírozására fordították.

With $54 M raised by @_AidForUkraine, we've supplied our defenders with military equipment, armor clothes, medicines and even vehicles. Thanks to the crypto community for support since the start of the full-scale invasion! Donation by donation to the big victory. Report below. pic.twitter.com/lifHAP8R4f