Magyarország az asztalra csap: nem kell az olcsó, nem minőségi ukrán gabona

Sorra tiltják meg a kelet-európai országok az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Kijev szerint az Európai Unió tagállamai az egyoldalú korlátozásokkal felrúgják a kereskedelemre vonatkozó szabályokat és a szabadkereskedelmi egyezményt. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia mellett Bulgária és Románia is korlátozásokat vezetne be, ám ez több nyugat-európai ország és az Egyesült Államok érdekeit is sértheti.