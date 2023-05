A legszegényebb településeken élők alapellátása is megoldható a Máltai Szeretetszolgálat pilot programja keretében. Magyarország 300 hátrányos településen nyújt telemedicina szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mondta a Digital Health Essential konferenciáján Nagy Ferenc, a szervezet egészségügyi vezetője. A programban 13 jól felszerelt kisbuszt használnak, összesen 80-100 egészségügyi szakember vesz részt a projektben.

Pilot, ami működik

A szakember kiemelte: ezeken a településeken az átlagéletkor tíz évvel alacsonyabb, mint az országos átlag, a legszegényebb településeken körülbelül háromezer ember orvosi alapellátása valósul meg. A pilot program keretében 2023. márciusa és október között járják az egészségügyi dolgozók az elmaradott településeket. A projekt azért is fontos, mert ezeken a településeken drámaian nő a betöltetlen háziorvosi praxisok száma. Jellemzően ezeken a településeken nincs gyermekorvos az alapellátásban, általában vegyes praxisok vannak.

A telemedicina bevezetése ezeken a településeken egy kényszer volt

– tette hozzá Nagy Ferenc.

Egy mobil orvosi rendelő járja a falvakat, ahol a legnagyobb probléma a humánerőforrás hiánya, hiszen nincs orvos. Hangsúlyozta: a pilot keretében is csak azokon a településeken tudják az alapellátást biztosítani, ahol van térerő.

Egy szakápoló és gépkocsivezető van az autóban, a szakdolgozók fizikai vizsgálatokat végeznek, és az a furcsa helyzet áll elő, hogy amikor az orvossal kell beszélni, akkor a laptopon a világhálón keresztül jelentkezik be az orvos. Átlagosan egy betegre 40 perc jut.

Megérkeztek a 21. századi megoldások a krónikus betegekhez

A megkérdezettek 12 százaléka szerint a mesterséges intelligencia (MI) nagy segítség a terápiás döntésekben, csupán a krónikus betegek hat százaléka volt teljesen elutasító, 47 százalék szerint a mesterséges intelligenciában meg lehet bízni, mondta Kertész Balázs, a Szinapszis Kft. ügyvezető igazgatója.

A kutatást 600 fős internethasználókra reprezentatív krónikus betegmintán készítették, az adatfelvétel áprilisban volt.

Magyarországon a legtöbb krónikus beteg magas vérnyomással küzd, a toplista második helyén a mozgásszervi betegségek, harmadikon pedig a gasztroenterológiai betegségek állnak, nagyon sok a polymorbid beteg, akinek több krónikus betegsége is van egyszerre.

A betegek nagy részének okostelefonja és számítógépe is van. Hagyományos mérőeszközzel 84 százalékuk rendelkezik, okosórát harmaduk használ, veszélyhelyzeti segélyhívója pedig minden tizedik krónikus betegnek van.

A távdiagnózis még ritka, a többség személyesen keresi fel a szakorvost, a háziorvosával viszont majdnem minden harmadik beteg távkonzutál, mondta Kertész Balázs.

Szövegből diagnózis

A ChatGPT a napjainkban kifejezetten hasznos eszköz lett a kutatásban, az oktatásban és programozásban is és akár a zárójelentése megírásában is – mondta Patai Roland, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója.

Az előadásában kitért arra is, ChatGPT és a nagy nyelvi modellek hogyan használhatók innovatív kiegészítőként az orvostudományban. Az innovatív megoldás hasznos segítőtárs lehet majd a triázsolásban és a leletezésben is. A ChatGPT egyelőre hivatalosan nem tud magyarul, de alkalmas lehet diagnosztikai eszköznek. A rendszer hibás válaszai nagyon hasonlítanak az emberekéhez – tette hozzá a kutató. De azt tapasztalják, hogy jó hatásfokkal old meg olyan eseteket is, amiket az általános orvosok nem tudtak.

Kiemelte a chatbot az esetek 40 százalékában a megoldatlan helyzetekben is jól diagnosztizálta a betegeket.

Véget kell vetni a pdf korszaknak

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) jelenleg pdf formátumú adatok vannak, ezen változtatni kell – mondta Tolnay Roland, az ESZFK Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Jelenleg az állami fenntartású kórházak között 27 intézményben vannak jelen, Magyarországon 160 felett van az állami kórházak száma.

Az egészségügyi ágazat kiemelt fejlesztési portfóliója az EESZT másik pedig a miniHIS fejlesztése, mondta. Utóbbi a Belügyminisztérium által fejlesztett és üzemeltetett díjmentesen használható, webes technológiával rendelkező medikai alkalmazás, ugyanakkor teljesértékű háziorvosi rendszer, mely alkalmas kötelező adatszolgáltatás biztosítására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az EESZT felé is.

Az ESZFK a kórházaknak és a szakellátás számára nyújt szolgáltatásokat, jelenleg

a pulzoximéter,

a vércukormérő,

és a vérnyomásmérő adataival dolgoznak.

Ezeket az eszközöket támogatja a rendszer, a betegek jelenleg ezekkel az eszközökkel tudnak csatlakozni az EESZT-hez.

A jövőben pedig az EKG lesz az az eszközcsoport, amivel bővíteni szeretnék a medicina szolgáltatásokat.

Kiemelte: másik kiemelt területe az ESZFK-nak az Egészségablak alkalmazás fejlesztése. A jövőben az applikációban időpontfoglalás, szűrővizsgálatokra való figyelmeztetés, leletek megjelenítése, és egy biztonságos kommunikáció is létrejöhet az orvosok és páciens között.