A kormány és a jegybank együttműködése hozzájárul ahhoz, hogy év végére egyszámjegyűre csökkenjen az infláció, mérséklődjenek a kamatok, tovább javuljanak az egyensúlyi mutatók, és visszatérjen a magas ütemű gazdasági növekedés

– hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium (PM) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közös közleményben.

A megbeszélés egyik témája a jövő évi költségvetés volt, amellyel háborús időkben is garantálható Magyarország biztonsága, a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a rezsicsökkentés védelme.

Egyetértettek abban, hogy fegyelmezett gazdálkodással, a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésével a magyar gazdaság jövőre visszatérhet a magas ütemű növekedési pályára

A kormány ennek megfelelően a jövő évi költségvetéssel 3 százalék alá csökkenti a hiányt és 67 százalék alá az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát, miközben 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol – erősítette meg a közlemény.

A kormány és a jegybank közös célja, hogy még idén egyszámjegyűre csökkentse az inflációt, mérsékelje a kamatokat, a magyar gazdaságot pedig megvédje a recessziótól.

A gazdaságirányítás két fő ágának vezetői legutóbb áprilisban folytattak személyes egyeztetést, akkor megegyeztek abban, hogy a stratégiai kérdésekben ezentúl is rendszeres személyes megbeszéléseket folytatnak. Ezt a szándékukat most is megerősítették – közölték.