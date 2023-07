Új vezetője lesz a FrieslandCampina Hungária Zrt.-nek: augusztus 1-től Szecskó Ferenc tölti be a cég vezérigazgatói posztját. A szakember 2011 óta tagja a cég vezetői csapatának, korábban a magyar leányvállalat kereskedelmi területét vezette, 2019 októberétől mostanáig pedig a romániai leányvállalat első számú vezetője volt.

A jelenlegi vezérigazgató, Szautner Péter 2013 óta irányítja a társaságot, emellett aktív szerepet vállalt szakmai szervezetek munkájában is a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének (korábban Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége) alelnökeként és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagjaként és feldolgozói társelnökeként is tevékenykedett. A cég közleménye szerint vezetése alatt a FrieslandCampina a magyar élelmiszerpiac egyik legstabilabb, legkiszámíthatóbb, és a képviselt márkák szempontjából is az egyik legsikeresebb szereplőjévé fejlődött.