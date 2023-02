A Super Bowl félidei showjában pécsi kesztyűt viselt a világhírű énekes, Rihanna. Már korábban is készített neki kesztyűt a magyarországi vállalat, ezért a méret már nem is volt kérdés. Most is több variáció készült, végül a piros báránybőr kesztyűt választotta – derül ki a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Facebook-posztjából.

A Pécsi Gloves International a hazai közönség számára kevésbé ismert, külföldön már nem ez a helyzet – teszik hozzá.

Nem Rihanna volt ugyanis az első hollywoodi híresség, aki hordott ilyet. A listán szerepel többek között Lady Gaga, sok színész és luxus divatházak is, mint például a Dior, a Gucci, a Louis Vuitton és a Chanel.

Az Egyesült Államokból érkező megkeresések Dorothy Gasparnak köszönhetőek, aki már rengeteg sztár kezére adott pécsi kesztyűt.

„Ez mind-mind pécsi kesztyű”

Már 1861 óta fogalom, szinte nincs olyan, aki ne hallotta volna a régi reklámot, hogy „ez mind pécsi kesztyű, pécsi kesztyű…”.

Korábban egy cég gyártotta a pécsi kesztyűket, a kilencvenes évek közepétől azonban széttagolódtak az állami kesztyűgyár összeomlása miatt. 29 kisebb üzem jött létre, amelyből 27 Pécsett üzemelt – mondta el Marczi Gábor, a Pécsi Kesztyű Múzeum tulajdonosa a Trend FM-nek.

Most öt családi vállalkozás működik a baranyai megyeszékhelyen. Az állami cégnél 4 450 ember dolgozott, Marczi Gábor úgy számol, hogy most jó, ha 450-en dolgoznak a vállalkozásoknál összesen.

Kesztyűs kézzel bánunk egymással, de úgy, hogy ne maradjon ujjlenyomat

– közölte a Pécsi Kesztyű Múzeum tulajdonosa, aki azt gondolja, hogy nagyon nehéz együttműködni. Elmondása szerint egyre rosszabbul megy a kesztyűgyártóknak, többek között az egymás ellen folytatott árverseny miatt.

Hamisítják a csalók

Sok hamisítvánnyal lehet találkozni a piacon, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha pécsi kesztyűt szeretne vásárolni, akkor azt a pécsi vállalkozásokon keresztül tegye meg, és „ne a villamosmegállóban”.

(Horváth Balázs)