Nem hiábavalók a dohányzás globális visszaszorítását célzó közegészségügyi erőfeszítések, egyre több ország hoz ilyen hatású intézkedéseket – közölte hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Mindeddig 182 ország – 5,6 milliárdos összlakossággal – illesztette be jogrendszerébe a WHO 2003-as Dohányzásellenes Keretegyezményének (FCTC) legalább egy intézkedését a nemdohányzók védelmére – olvasható a szervezet legújabb jelentésében.

A WHO elmarasztalt néhány országot, köztük Németországot is, amiért nem tesz további lépéseket a dohányzás visszaszorítására, vagy mert nem szerez érvényt a már bevezetett jogszabályoknak.

Évente több mint nyolcmillió ember hal meg világszerte közvetlenül a dohányzás miatt, többségük alacsony, vagy közepes jövedelmű országokban. A WHO hozzáteszi:

évente további 1,2 millió ember, köztük 65 ezer gyerek hal meg a dohányfüst belélegzése miatt, passzív dohányosként.

„Prevenciós programokkal csökkenthető lenne a dohányzás okozta egészségügyi kockázat, kevesebben betegednének meg rákban, szenvednének valamilyen szív-, érrendszeri vagy légúti betegségben” – hívta fel a figyelmet Rüdiger Krech, a WHO egészségmegőrzésért felelős igazgatója.

Congratulations to ⁦@MauritiusPM⁩ and ⁦@NLNetherlands⁩ for being World Champions in tobacco control. Who will ne next? https://t.co/kAxMhBL2pK