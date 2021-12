A 2021. december 27-én megjelent 786/2021. (XII.27.)kormányrendelet az állami lakástámogatások feltételeit módosítja. A rendelet 2022. január elsején lép életbe, a Bankmonitor szakértői összeszedték mik változnak, milyen feltételekkel lehet lakástámogatást igényelni 2022-ben.

Így lehet másodszor megelőlegező kölcsönt igényelni

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) meglévő és vállalt gyermekek után is igényelhető. A vállalt gyermek után igénybe vett kedvezményt szokás megelőlegező kölcsönnek is nevezni. Vállalt gyermekre lakástámogatást csak fiatal házasok igényelhetnek. Fiatal házasnak akkor minősül egy pár, ha legalább az egyik tagja nem töltötte be a 40. életévét az igénylés beadásakor.

Megelőlegező kölcsönt többször is igényelhet egy család – jellemzően különböző lakáscélok megvalósítására -, 2022-től azonban bevezetnek egy új feltételt. Csak akkor kaphat a család csok támogatást másodszor is vállalt gyermekre, ha az első alkalommal vállalt gyermekek megszülettek, vagy ha a meg nem született gyermekek után kapott támogatást a család maradéktalanul visszafizette az állam felé.

Ha például a család eredetileg két gyermeket vállalt új lakás vásárlásához, akkor kapott 2,6 millió forint támogatást. Ha csak egy gyermek született meg, akkor 600 ezer forint átalakult vissza nem térintendő támogatássá. Ebben az esetben a pár akkor tudna újra megelőlegező kölcsönt igényelni egy újabb lakáscéljának megvalósításához, ha a korábban a második vállalt gyermekre kapott 2 millió forint összegű támogatást büntetőkamattal növelten visszafizeti.

A munkálatok befejezéséig ugyanazon célra másodszor is lehet állami támogatást igényelni

Építkezés, bővítés, korszerűsítés – ez utóbbi célra csak falusi csok igényelhető - esetén ugyanazon célra akár kétszer is igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény 2022-től. Ez akkor fordulhat elő, ha a család eredetileg igényelt támogatást, de a munkálatok során úgy döntött, hogy az eredeti kérelemhez képest több gyermek után szeretnék kihasználni a kedvezményt. Ez két esetben fordulhat elő. Az eredeti igénylést követően újabb gyerek érkezett a családba (a terhesség 12. hetét betöltött magzat is megfelel ennek az elvárásnak), vagy a fiatal pár újabb gyermeket vállalna.

Feltétel még, hogy a második igényléskor még nem fejeződhettek be a munkálatok, továbbá a költségvetést – legyen szó építésről, bővítésről, vagy korszerűsítésről – meg kell emeltetni az utólag kapott támogatás összegével, ezt a megemelt költségvetést pedig a banknak el is kell fogadnia.

Teljesíteni kell a megnövekedett gyermekszámhoz kapcsolódó feltételeket is. Ez vonatkozhat például az ingatlan hasznos alapterületére is: jellemzően a gyermekszám emelkedésével az ingatlan hasznos alapterületével kapcsolatos minimális elvárások is megnövekednek.

Illetve adott esetben a minimális TB-jogviszonyra vonatkozó elvárás is változhat. (Például építkezés esetén elég fél éves TB-jogviszony, ha a család két gyermek után venne igénybe csok támogatást. A 3 gyermek után járó 10 millió forinthoz azonban már minimum 2 éves TB-jogviszony szükséges.) Ezt a feltételt visszamenőleg az eredeti csok kérelem beadásának időpontjára vonatkozóan fogják ellenőrizni.

A második támogatás összegének meghatározásakor figyelembe veszik, hogy eredetileg mekkora összeget kapott a család. Gyakorlatilag megnézik, hogy a család mekkora összegre lenne jogosult adott gyermekszám mellett és abból levonják az első igénylés alkalmával kihasznált összeget. (Ha bővítés, korszerűsítés kapcsán a család kihasználta már az utólagos csok 400 ezer forintos összegét is, akkor ezt az összeget is le kell vonni a második igénylésre felvehető támogatás összegéből.)

Ha például a család építkezik és 2 meglévő gyermek után vett fel eredetileg csok-ot, akkor 2,6 millió forint támogatást kaptak. A család a munkálatok befejezése során dönthet úgy, hogy egy harmadik gyermekre is kérne kedvezményt. (Vagy megszületett időközben a harmadik baba, vagy vállalnának egy harmadikat.) Ebben az esetben 7,4 millió forintot kaphat a család a második igényléskor, ugyanis a 10 millió forintból le kell vonni a már megkapott 2,6 millió forintot. Ehhez a költségvetést meg kell emeltetni, ami azért a jelenlegi áremelkedések mellett nem elképzelhetetlen.

A rendelet 2022. január 1-jén lép életbe, ugyanakkor a második támogatás felvételére a 2022 előtt igényelt csok támogatásoknál is van lehetőség.

Megváltozott munkaképességű gyerek tulajdonára is használható

Az otthonfelújítási támogatást is érinti a módosítás. A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján az igénylőknek és kiskorú gyermekeiknek együttesen legalább 50 százalékos tulajdonjoggal kell rendelkezniük a felújított ingatlanban.

A felújítási támogatás 2022-től érvényes szabályai alapján a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű gyermekek tulajdoni hányada is beleszámít az elvárt 50 százalékos tulajdoni hányadba.