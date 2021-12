A Budapest II. kerületi, Pasaréti út 59. szám alatti ingatlan egy 2501 négyzetméteres telken álló két épületből áll: egy 940 négyzetméteres szecessziós villából és egy 2008-ban épült, körülbelül 400 négyzetméteres, háromszintes épületből - írta meg pár nappal ezelőtt Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa, a választókerület országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

A képviselő vette észre, hogy az irodaházként használt villaépületbe nem csak a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t az államtól átvevő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány (amelynek kuratóriumi elnöke Lázár János) székhelyét jegyezték be, hanem az Áder János által létrehozott, Covid-árvákat támogató Regőczi István Alapítványét is. Majd az is kiderült, az ingatlan az Áder alapította Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz került.

Új, ingatlanos céget is alapítottak



A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány idén márciusban céget alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Kft. (KBKC) néven, amelynek fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. (A kft. ügyvezetője Lázár János korábbi államtitkára, Csepreghy Nándor, aki vezette a 2019. júniusi alapításától idén augusztusig a Kék Bolygó Alapítvány befektetési alapkezelő társaságát is.)

Tordai szerint ez a KBKC Kft. vásárolta meg áprilisban a Pasaréti úti villaépületet, amelynek értékét szakértők legalább 1,5-2 milliárd forintra becslik. Az ellenzéki képviselő tudomása szerint "ebben a tartományban mozgott a vételár is".

Repült a közpénz

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy 2018-as kormányhatározat szerint évente közel 1,5 milliárd forint költségvetési támogatást kap - hangzott el az RTL Híradóban. Egy november 25-i kormányhatározat további mintegy 5,5 milliárd forintot juttatott az alapítvány befektetési alapkezelőjének. (A határozat szerint a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. tőkeemelés útján 2,5 milliárdot kap, míg a tőkealap "céljainak eléréséhez és a célok érdekében felmerülő kiadásokra" 2,95 milliárd forint közpénzt.)

Tordai Bence szerint azért problémás a budai ingatlanvétel, mert az adófizetői pénzek egy alapítványon át egy kft.-be vándorolnak, ezáltal kikerülnek társadalmi ellenőrzés alól, valamint a klímavédelemre szánt támogatásokat egy jelentős ingatlanvagyon megszerzésére fordítják.

A kormány szerint a támogatásokkal a Kék Bolygó alapítványnak kell elszámolnia - derült ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a kormányinfó mondott szavaiból.

Az alapítványnak piaci bevétel is kell



A klímavédelmi alapítvány az RTL Híradó megkeresésére azt válaszolta írásban, hogy a "másfél milliárdos vagyonelemet" azért vásárolták, hogy azt piaci áron bérbe adják, és így bevételt termeljenek az alapítvány számára. Ezt a tevékenységeik, például a fenntarthatósági programjuk támogatására akarják fordítani. A villa vételárát az elmúlt három évben működésre kapott állami támogatásokból gazdálkodták ki. (Az alapítvány azt is közölte, hogy az elmúlt években egyebek mellett tantervet dolgoztak ki középiskolásoknak a fenntarthatóságról, és ösztöndíjprogramokat is indítottak.)