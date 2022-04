Polat cége építi az új magyar nagykövetséget Ankarában

Kezdődik az új, 3000 négyzetméteres nagykövetségi épület építése Ankarában – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Facebookon. Az építés az alapozásnál tart. Azt a török sajtó írta meg, hogy az épületet a Magyarországon is tevékenykedő, magyar állampolgárságot is kapott török vállalkozó, Adnan Polat cége építi.