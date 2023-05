A Duna House közreműködésével zárult eladási adatok alapján az idén az otthonteremtésre fordított összeg megközelítette a 120 millió forintot. Az északnyugati szektorban az átlagos négyzetméterár 6%-os csökkenést mutat tavalyhoz képest. A budapesti agglomerációs övezet 6 szektora közül az északnyugati szektor hosszú ideje az egyik legnépszerűbb és ennek megfelelően az egyik legdrágább térség a főváros vonzáskörzetében.

A 2022-es év gazdasági és politikai történései azonban a legkedveltebb települések ingatlanpiacára is hatással voltak. A pandémia időszakában szárnyaló négyzetméterárak - a tavalyi év végén jelentkező általános ingatlanpiaci keresletcsökkenés hatására - először stagnálni kezdtek, a friss adatok alapján pedig már az árak enyhe mérséklődése is elérkezett.

Aki az északnyugati szektorban tervezi a letelepedést, átlagosan 617 ezer forintos négyzetméterárral kalkulálhat, azonban a szektor legnépesebb és kiemelkedően népszerű településén, Szentendrén már jóval magasabb, 750 ezer forintos átlagos négyzetméterárra kell készülniük az érdeklődőknek

— jelezte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a pandémia időszakában a főváros külső kerületei mellett az agglomerációban található települések népszerűsége is megnövekedett. A városi bezártságot tágasabb térre és zöld környezetre cserélték a családok, ekkor az egyébként is kedvelt Szentendre iránti érdeklődés is megugrott és azóta sem csökkent.

A magas infláció megtorpanásra kényszerítette az ingatlanpiacot Az elszállt infláció miatt megugró állampapírhozamok miatt már nem is tűnhet olyan jó befektetésnek az ingatlan. Ha az állampapírok hozamánál kisebb mértékű lesz ingatlanpiaci áremelkedés, akkor valóban érdemes lehet kivárni a lakásvásárlással. Bővebben>>>

A Szentendrén letelepedők 2022-ben jellemzően nagyobb ingatlanba költözés miatt vásároltak a városban lakást vagy házat, amelyre a tavalyi év során átlagosan 84 millió forintot költöttek. A trend nem változott, 2023-ban is főként a nagyobb ingatlanba vágyók költöztek a településre, azonban az idei eladások között zömében nagy értékű, nagy alapterületű ingatlanok szerepeltek, így az átlagos ingatlanra fordított összeg megközelítette a 120 millió forintot a településen.