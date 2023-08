Az internet elterjedése rengeteg szolgáltatás esetében tette lehetővé, hogy azt közvetlenül vegye igénybe a fogyasztó, közvetítők beiktatása nélkül. Ez így volt a rövidtávú lakáskiadásnál is: korábban utazási irodákon keresztül lehetett kiadni is kivenni, ami körülményes volt, nem is lett túl elterjedt, az utazóknak is egyszerűbb volt szállodába menni.

Az aranykor

A kérdést az Airbnb oldotta meg: egy portálra fel lehetett tenni a világ összes kiadó lakását, és ott lefoglalhatja az utas, leegyszerűsítve a folyamatot. Az utasokat a szállodákénál alacsonyabb ár vonzotta, a kínálati oldalon pedig remek pénzkereseti lehetőség adódott, ha valaki lakásokat vett, és azokat kiadta a kezdetben keresleti piacon. Budapesten 2015-ben indult a nagy roham, egyúttal a lakásáremelkedést is alaposan beindítva.

A gyorsan terjedő szolgáltatással aztán problémák adódtak: a turizmus által felkapott városokból kezdte kiszorítani az állandó lakosságot, az ingatlanárakat túl magasra hajtva, miközben az állandó lakók nehezményezték, hogy a vendégek ellepik a házakat, miközben a ház költségeihez való hozzájárulásban ez nem érvényesül.

Európa: szabályozás, erős turizmus

A városok Európa-szerte kénytelenek voltak a szabályozás útjára lépni, több-kevesebb sikerrel. A szabályok betarthatósága váltakozó, ugyanakkor a növekvő lakáskínálat csak az extraprofitot szüntette meg: a kereslet inkább csak a járvány idején az utazási korlátozások miatt esett vissza. Ez nem véletlen: Európában sűrűn helyezkednek el a világ legkedveltebb turista célpontjai, a leghíresebb és leglátványosabb városok: az amerikaiak és a más kontinenseken lévő gazdag országok polgárai és Európa nevezetességeit akarják látni.

USA: speciális járványhatás

Az Egyesült Államokban ugyanolyan hatalmas divat lett a rövidtávú lakáskiadás, mint Európában: rengetegen vásároltak ingatlant erre a célra. A Bloomberg szerint azonban idén már olyan nagy lett a túlkínálat, hogy az ingatlanok kihasználtsága meredeken csökken, és olyan esetekben, amikor valaki nyakig eladósodva vett meg több lakást abban bízva, hogy azok bőségesen kitermelik a törlesztést, most bajban vannak, pláne, hogy a hitelkamatok is emelkednek.

Az USA egy óriási ország, Európához képest jóval kisebb látnivaló-sűrűséggel, így a turizmus messze nem olyan erős. Ez persze eddig is így volt, de a járványnak lett egy speciális kínálatnövelő hatása. A nagy országban a home office bezártsága vagy a tömegektől fertőzéstől való félelem miatt sok városi lakos vett vidéki, csendes, kellemes környezetben lévő ingatlant, hogy ott töltse el ezt az időszakot. Most azonban már visszatérhettek régi életükhöz, de a szerzeményt hasznosítani akarják, így feltették az Airbnb-re azokat, alaposan megnövelve a kínálatot.

Az extraprofit a múlté

Egy, a Bloombergnek nyilatkozó lakáskiadó elmondta, hogy korábbi tapasztalatok és mások elmondása alapján arra számítottak, hogy simán meglesz havonta 5-10 ezer dolláros bevétel (ehhez teljes kihasználtság mellett is irreálisan magas, 160-330 dolláros egy éjszakára jutó kiadási ár adódik), de a valóságban a maximum 3500 dollár volt, akadt 1000 dolláros hónap is, augusztusban pedig még nem is volt vendégük.

Az iparág indulásakor átmenetileg elérhető közgazdasági ingyen ebéd, mondhatni extraprofit kora véget ért.

Amerikában is előfordult, hogy valaki kibérelt 150 lakást, kiadta Airbnb vendégeknek, és dőlt a pénz, de ez Budapesten is így volt kezdetben. A piac azóta kiegyensúlyozott lett, a szállóvendégek elvárásai megnőttek, miközben kialakult az egészséges árverseny is, hisz a szállodáknak volt bőven idejük már alkalmazkodni az új kihíváshoz.