Akciósan járt a Tokaj név a milliárdos szállodaépítéshez

A vissza nem térítendő 3 milliárd forintos állami támogatás mellett a Tokaj név használatát is kedvező fizetési feltételekkelt kapta meg a Grand Hotel Tokaj ötcsillagos szállodát építő tulajdonos.

A Tokaj név használatáért fizetendő 4 millió forintos díjnak mindössze az 5 százalékát, 200 ezer forintot kellett megfizetnie a hazai hotelbiznisz új sztárjának, Szepesi Richárdnak, akinek cége (DreamLand Holding Zrt.) Grand Hotel Tokaj néven építhet és üzemeltethet ötcsillagos szállodát és gasztro-élményközpontot az észak-magyarországi városban - derül ki a tokaji önkormányzat tavaly november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből. A fennmaradó 3,8 millió forint befizetésére pedig 3 év fizetési halasztást kapott Szepesi cége a képviselő-testülettől.

Mostanában nagy szerencséje van Szepesi Richárdnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretében összesen közel 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott balatoni és tokaji szállodák építésére.

A Grand Hotel Tokaj beruházására 2,9 milliárd forint pályázati pénz jutott a 2017-ben alapított Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Kft.-nek. A cégadatok szerint a kft. tulajdonosa a szintén 2017-ben alapított, a belvárosi Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt., amely Szepesi cégcsoportjának, a DreamLand Holdingnak az érdekeltsége.

Szepesinek a jegyzőkönyv tanúsága szerint arra is engedélyt kellett kérnie a tokaji önkormányzattól, hogy a Tokaj Csurgó Völgy Kft.-ben is szerepelhessen a Tokaj név. Posta György polgármester előterjesztésére a helyi képviselők ehhez is hozzájárulásukat adták. Ráadásul felmentést adtak egy fontos feltétel alól: nem kell a cég fióktelepének legalább egy éve a városban működnie. A cég székhelye továbbra is Budapesten van.

Szépen kérték

"Tokaj városa számára a szállodaprojekt megvalósulása kiemelkedően fontos a későbbi adóbevételek emelkedése miatt is. Ezért úgy gondolom, hogy a kérést támogatnunk kell" - indokolta a jegyzőkönyv szerint a polgármester. (Szepesi Richárd anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak, 2000-ben közigazgatási államtitkár is volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.)

Hasonló indoklással hozott döntést a képviselőtestület a 2019. február 14-i ülésén is, amikor szintén engedélyezték az idén januárban bejegyzett TATK Tokaj Aktív Turisztikai Központ Kft. cégnévben a Tokaj szó használatát. A jegyzőkönyv szerint szintén csak 200 ezer forintot kellett megfizetni a a DLHG-n keresztül Szepesihez tartozó cégnek, a fennmaradó 3,8 millió forintot pedig elég csak 2022. decemberéig átutalni az önkormányzatnak.

Tokajban a volt Csurgó bánya területén egy igen különleges, kétféle, introvertált és extrovertált hangulatot mutató, egyben kultúra, szolgáltatás és célcsoport tematikát megvalósító 100 szobás ötcsillagos szálloda épül

- olvasható a tokaj.hu tavaly októberi híre, ahol már a szálloda látványterveit is közölték. A cikk szerint az építkezés várhatóan 2019. tavaszán kezdődik és 2020. végére fejeződik be, megnyitásával pedig 80 új munkahelyet teremtenek a városban.

(A Heti Válasz írta meg korábban, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos szerezte meg Tokaj-Hegyalja eddig egyetlen ötcsillagos szállodáját, az Andrássy Rezidencia, az eladó Szepesi Richárd volt. Mészáros is kapott állami százmilliókat a hotel fejlesztésére.)

Bevételek tekintetében eddig sem állt rosszul Tokaj, a mintegy négyezer lelkes város idei költségvetése 4,5 milliárd forint, amiből a pályázati források összege 2,8 milliárd forint - ez még nem tartalmazza azt a további közel 2,5 milliárd forintos pályázati forrást, amelyekhez várja az önkormányzat a támogatási szerződéseket.