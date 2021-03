Mennyi kerül most az albérlet Budapesten?

Bécshez vagy Prágához képest jóval alacsonyabbak az albérleti díjak Budapesten, de az átlagos havi fizetéssel összevetve már nem annyira kedvező a helyzet.

Közép-Európa fővárosai közül Bécsben a legdrágább lakást bérelni. A numbeo.com adatai szerint egy kis, egy hálószobás lakásért átlagosan 330 ezer forintnak megfelelő eurót kérnek a belső kerületekben, ami a tavalyi árhoz képest minimális bérleti díj növekedést jelent (+2,1 százalék). Aki viszont a városközponttól távolabb hajlandó költözni, ennél harmadával olcsóbban találhat ugyanekkora lakást.

A régióban a második legdrágább Prága, ahol 262,8 ezer forintnak megfelelő cseh korona a belvárosi, egy hálószobás lakás átlagos bérleti díja. A térség harmadik legdrágább városa Varsó, ahol egy hasonló paraméterű lakásért átlagosan 240,1 ezer forintnak megfelelő zlotyt kell havonta fizetni.

Budapesten ennél olcsóbban meg lehet úszni egy ekkora lakás bérlését, ebben a kategóriában átlagosan 150-160 ezer forintot kérnek bérleti díjként, ám egy külső kerületben már 120 ezerért is meg lehet kapni ugyanezt - mondta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. A tavaly tavaszi nagy visszaesés után némileg korrigáltak az árak, majd a lezárások újbóli bevezetése stabilizálta az elmúlt évek folyamatos drágulásához képest bérlőbarátnak mondható árszintet.

A környező fővárosok adatai alapján Budapest olcsónak tűnik, hiszen Bécsben a budapesti átlag valamivel több mint duplája a bérleti díj, és a külső kerületek olcsóbb albérleti díjai között is majdnem kétszeres a különbség az osztrák főváros javára. Prágával vagy Varsóval összevetve is jelentős az eltérés, a lengyel fővárosban a budapesti átlagos havi díj másfélszeresét kell fizetni, míg Prágában 70 százalékkal magasabb a díj. De a többi közép-európai főváros esetében is fennáll a különbség: Ljubljanában egy belvárosi, egy hálós lakás havi bérleti díja 42 százalékkal magasabb, mint a budapesti (átlagosan havi 221,0 ezer), Pozsonyban szintén 50 százalékkal többet kérnek a magyar fővárosi albérlet árnál (235 ezer forint).

Jelentős különbséget mutatott ki az égtájak szerinti bontás is: nyugat felé haladva (forintban számolva) nőnek a havi bérleti díjak, így Milánóban (412 ezer forint) és Münchenben (480 ezer forint) is magasabb a budapesti árszintnél az összehasonlítás alapjául szolgáló lakás bérleti díja. Kelet felé azonban Budapestnél olcsóbban lehet albérlethez jutni: a román fővárosban 6,7 százalékkal kedvezőbb a belvárosi bérleti díj, átlagosan 145 ezer forintnak megfelelő lej, ami Kolozsváron is érvényes.

A közép-európai fővárosokban Bécsben tapasztalható a legnagyobb különbség a belváros és a peremkerületekben kiadott albérletek átlagárában (29,2 százalék), a többi fővárosban jellemzően kisebb a differencia, a külső városrészekben nem annyival olcsóbb a bérleti díj (22-25 százalék).

A múlt év végéhez képest nem történt sehol sem drámai változás, Prágában és Varsóban is stabil az albérleti díjak szintje, a többi városban is legfeljebb 1-2 százalékkal emelkedett az ár, kivéve Ljubljanát, ahol december óta érezhetően meglódult a belvárosi átlagos lakbér (4,6 százalékkal drágult az albérlet).

Ha az átlagkeresetekkel vetjük össze a budapesti albérleti díjakat, akkor már nem feltétlenül tűnik olcsónak a fővárosi lakhatás: Ljubljanában az átlagfizetés a budapesti másfélszerese, míg Pozsonyban 40 százalékkal magasabb. Bécsben sem okoz gondot a budapesti albérleti díj dupláját kifizetni, mivel az átlagbér 175 százalékkal magasabb, mint Budapesten. Ugyanakkor Bukarest sem sokkal olcsóbb, hiszen a bérek színvonala a magyar fővárosban elérhető átlagos jövedelemhez képest 12 százalékkal alacsonyabbak, de a bérleti díjak között csak 6,7 százalék a különbség - állapította meg Soóki-Tóth Gábor.