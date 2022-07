Csütörtökön közel százezer felsőoktatásba jelentkező tudhatja meg, hol folytatja tanulmányait, ez pedig az albérletpiac főszezonjának kezdetét jelenti. Az elmúlt két évben elmaradt a júliusi roham, de a járvány alábbhagyásával az OTP Ingatlanpont arra számít, hogy ezúttal az elmúlt éveknél gyorsabban fognak gazdára találni az ingatlanok.

Az OTP Ingatlanpont intenzív forgalomnövekedést és további áremelkedést vár nyár végére, ősz elejére. „Már most is érzékeljük, hogy megjelentek a leendő felsőoktatási hallgatók, a turizmus újraindulásával pedig a rövid távú lakáskiadás is feléledt a belvárosban. Azok a bérbeadók is kezdenek visszatérni a piacra, akik a járvány hatására ingatlanjuk rövidtávról hosszú távú kiadására váltottak. A budapesti lakásbérleti árak rövid távon tovább fognak emelkedni” – mondta Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

A KSH szerint is visszatért minden a rendes kerékvágásba: Budapest minden kerületében nőttek a lakásbérleti díjak májusban, legnagyobb mértékben a pesti belső és átmeneti, valamint a budai hegyvidéki kerületek ingatlanjainál.

A bérlők figyelme a járvány idején a nagyobb lakásokra irányult, most viszont

ismét növekszik a kisebb, egy-másfél szobás lakások népszerűsége

- hangsúlyozza Laczi Csaba.

Az egyetemi campusok közelében 9-15 százalékos volt tavaly a drágulás



Egyre többen keresnek és kínálnak bérleményeket a külső kerületekben, jellemzően valamely közlekedési csomópont közelében – ez néhány éve még szinte elképzelhetetlen lett volna. A régióvezető szerint ennek a városközponttól távolabbi területek árelőnye és a belvároshoz képest kisebb tömeg és zaj az oka.

Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján az egyetemi campusok közelében lévő kerületekben tavaly 9-15 százalékkal emelkedtek a lakásárak. A XI. kerületben már 846 ezer forint az átlagos négyzetméterár, a IX. kerületben 797 ezer forint, a VIII. kerületben pedig 690 ezer forint.