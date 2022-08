Úgy tűnik, az egyetemisták még augusztus elején is a kollégiumi helyekért versengenek, vagy nyaralnak, az albérletpiac még nem lendült fel – legalábbis az OTP Ingatlanpont szerint. Sokan halasztják az utolsó pillanatra lakhelyük kiválasztását.

„Még csendes a piac, de arra számítunk, hogy a szokottnál rövidebb, de intenzívebb lesz a nyár végi roham. Az energiaárak emelkedésével arra számítunk, hogy a lakbér helyett a bérelt ingatlan összköltsége lesz a döntő tényező. A járványhelyzet enyhülése és a bérleti díjak emelkedése miatt a kereslet a kisebb lakások irányába mozdult el, és felértékelődtek a külvárosi, de jól megközelíthető helyek is” – mondta Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője. A rezsiköltségek növekedésével tehát felkaphatják a belvárostól távolabbi, de jó infrastruktúrájú környéken elhelyezkedő, jó elrendezésű, kisebb méretű és energiatakarékos ingatlanokat.

Költözés előtt érdemes végiggondolni, mekkora időtávra költöznénk, vinnénk-e magunkkal kisállatot, és milyenek a közlekedési lehetőségek a környéken. Fontos szempont lehet az is, hogy az északi tájolású ingatlanok a nyári hőségben jelenthetnek enyhülést, a déli napsugarak viszont a téli energiaköltségeket csökkenthetik.

Ha megvan a tökéletes lakás, érdemes leellenőrizni, hogy a bérbeadó valóban az ingatlan tulajdonosa-e, ehhez akár a tulajdoni lapot is lekérhetjük. Érdemes elkérni a téli hónapok rezsiszámláit, és rákérdezni, emelkedik-e a közös költség, ezen a télen sok kellemetlen meglepetést lehet megelőzni ezekkel az előkészületekkel. Érdemes tisztázni azt is, hogy a mérőórákat a bérlő nevére írják-e, vagy marad a tulajdonos nevén. A papírok aláírása előtt pedig a nyílászárók szigetelését, a szaniterek működését is érdemes ellenőrizni.