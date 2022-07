Vége a keresleti piacnak, lassabban fog menni az értékesítés és javul a vevők alkupozíciója – derül ki a Balla Ingatlan legfrissebb elemzéséből. A befektetők, akik a kötvénypiacról az ingatlanokba menekítik a pénzüket, még felfelé hajtják a piacot, és nem kizárt, hogy ez a folyamat tovább fokozódik a közeljövőben, de minden más amellett szól, hogy a kereslet meredeken visszaeshet a közeljövőben.

A gyorsuló infláció, az építőanyagok ellátási problémái, a riasztó áremelkedés és a háború okozta bizonytalanság egyaránt visszafogta a vásárlási kedvet. A közvetítők azt tapasztalták, hogy a piac befékezett, a beruházók sorra csúsztatták el projektjeik befejezésének határidejét, sokan le is állították a beruházást. A vevők pedig a megemelkedett kamatok miatt már kevesebben tudnak hitelt felvenni, mint korábban, a „zöldhitel” forrásainak elapadása után pedig egyik pillanatról a másikra visszaesett a hitel iránt érdeklődők száma. Balla szerint

a jelenlegi kamatszint mellett egy nettó 250 ezer forintos fizetéssel legfeljebb 15 millió forint körüli hitel vállalható be, ami jelentős önerő nélkül nem elegendő egy budapesti ingatlan megvásárlásához.

Emiatt hónapokon belül kínálati piac alakulhat ki. Az elmúlt fél évben 15-20 százalékkal nőttek az ingatlanárak, és már a külvárosokban sem ritka az egymillió forintos négyzetméterár. Az ingatlanárak növekedése megállhat, árcsökkenést azonban csak egy tartós recesszió válthatna ki – mondta Balla Frigyes.

A másfél-kétszobás paneleket, a felújított téglalakásokat, és a jó állapotú házakat már egy-három hónap alatt el lehet adni, mert a felújítás most körülményes és drága, a vevők pedig inkább kihagynák ezt a költözési folyamatból. Még ezekben a kategóriákban is lehet 1-5 százalékot alkudni az ingatlan árából, de Balla szerint hamarosan az értékesítési idő és az alku lehetséges mértéke is nőni fog.

Sokan szorulnak a bérleti piacra, ami miatt növekvő keresletre, és a kínálat bővülésére számítanak az albérletpiacon.