A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) nagy értékű ingatlancsomagjának online árverése június elején zárult le, a bruttó 14,66 milliárd forint kikiáltási árhoz képest a legmagasabb ajánlat nem ment sokkal felfelé, 14,68 milliárd forint lett. Lapunk június óta többször érdeklődött az MNV-nél a pályázat nyerteséről, de a vagyonkezelő arra hivatkozva, hogy még nem kötötték meg az adásvételi szerződést, nem közölte a nyertes nevét. Szerdán azonban a Magyar Nemzetben közzétett közleményben megnevezte a nyertest a Mager Andrea tárca nélküli miniszter által felügyelt vagyonkezelő: a ReoCo Value Added Ingatlanalap. A hírt a 444.hu vette észre, és tette közzé cikkében.

A ReoCo Value Added Ingatlanalap kezelője az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt., amelynek közvetve Jellinek Dániel a többségi tulajdonosa, a kisebbségi pedig az USA-ban bejegyzett Bohemian Real Estate I. LLC nevű cég. Jellinek az Indotek ingatlanbefektető cégcsoport többségi tulajdonosa, aki korábban - egyebek mellett - megvásárolta Tiborcz István cégének 24 százalékos részvénycsomagját a Club Aligát is birtokló Appeninn Nyrt.-ben, a legutóbb pedig azzal került be a hírekbe, hogy az állammal és a Mol Nyrt.-vel közösen visszavásárolná a budapesti repülőteret (sajtóhírek szerint 1625 milliárd forint körüli áron). Jellinek 2018-ban került fel először A 100 leggazdagabb című kiadvány listájára, 42 milliárd forint becsült vagyonnal, 2021-ben pedig már 170 milliárddal a 9. helyre sorolták.

Nem akármilyen ingatlanokat adtak el

Az MNV gondosan összeválogatott ingatlancsomagjában helyet kapott az évek óta eladósorban lévő, hatalmas, Andrássy út és Izabella utca sarkán lévő épületegyüttes, amely egykor a MÁV székháza volt. A két helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan értékét bruttó 7,11 milliárd forintra taksálta az MNV a pályázati kiírásban.

A csomag része egy, a budai Vár központjában, a Táncsics Mihály utca és a Hess András tér találkozásánál található épület is, amely korábban galériaként működött, ennek irányárát az ingóságokkal együtt 3,3 milliárd - anélkül 2,4 milliárd - forintban határozták meg.

Budapesti, VI. kerületi, az Andrássy úttól nem messze lévő ingatlanokat is beletettek a csomagba, egy Rózsa utcait 332 millió és egy Vörösmarty utcait 631 millió forintos irányáron.

Erzsébet-szálloda, Hotel Aranypart

Eladták a siófoki Aranyparton, a Beszédes József sétányon lévő egykori Erzsébet-programos szállodát is, amelynek értékét az ingóságokkal együtt 2,09 milliárdra becsülték a pályázati kiírásban.

Balatonlelle, Köztársaság u. 40., üdülő Kép: MNV

Két vízparti, balatonlellei üdülőingatlant is eladtak, az egyik egy ősfás parkosított telken áll - a becsült értéke 285 millió forint -, a másik egy 1,5 hektáros üdülőterület, ami ifjúsági tábor volt Tópari üdülő néven, korábban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat használta - ennek a kikiáltási ára az ingóságokkal együtt 968 millió forint volt.

Balatonlelle, Köztársaság utca 18., Tópart üdülő, tábor.

Eladták Budán, a Naphegy tér közvetlen közelében lévő, egykori MTI-műteremépületet is (I. kerület, Fém utca 8. ), aminek árát 373 millió forintban határozták meg.

Ugyancsak ebben a csomagban eladtak egy XIV. kerületi, Stefánia úti, 3631 négyzetméteres ingatlant, amit eddig a Budapesti Rendőr-főkapitányság használt, az irányára 474 millió forint volt.

