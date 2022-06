A javaslat célja három budapesti közteret, a Podmaniczky Frigyes teret, a Vörösmarty teret és a Széchenyi István teret (és a csatlakozó József Attila utcát) érintően a jelenleg Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő üzemeltetési, kezelési, fenntartási és fejlesztési, valamint ellenőrzési közfeladatok és hatáskörök átadása a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata részére – írja a kedd este a Parlament honlapjára feltöltött a költségvetést kiegészítő salátatörvény tervezetében a kormány.

A javaslat értelmében így a Karácsony Gergely főpolgármesterhez tartozó önkormányzat egyszerre négy közterület felügyeletét veszti el, mivel a kormány szerint a kerületi önkormányzat az üzemeltetésről és a rajta lévő ingatlanok hasznosításáról is jobban gondoskodhat.

„A közfeladatok és hatáskörök ellátása megváltozásával a három téren, a terekkel közvetlenül kapcsolódó V. kerületi tulajdonú csatlakozó, illetve a Budapest belvárosához tartozó területekkel, utcákkal, valamint az azok részét képező zöldfelületekkel az egységes üzemeltetés, kezelés, az egységes szabályok szerinti közterület használat, engedélyeztetés, az azonos elvek mentén működő közterület-felügyeleti ellenőrzési rendszer kialakításának és működtetésének, valamit az ingatlanok vagyonkezelésbe kerülésekor fennálló infrastrukturális állapotának fenntartásának, továbbfejlesztésének jelenleginél hatékonyabb lehetősége teremtődik meg” – szól az érvelés.

Emellett a Varga Mihály nevével fémjelzett törvényjavaslat arra is garanciát adna, hogy a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter vezette Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata vagyoni támogatást is kapjon a többletfeladatai ellátásához. Viszont arra nem adnak forrást, hogy a Széchenyi István tér (és a csatlakozó József Attila utca) Budapest belvárosának gyalogos-turisztikai zónájába integrálása és zöldfelületi fejlesztése megvalósuljon.

„Az önkormányzatok nemzeti vagyon részét képező tulajdona köztulajdon, mint ilyen, közcélokat szolgál” – szól a legvégső érv a rendeletben.

A tervről már korábban is lehetett tudni, amelyre Karácsony Gergely főpolgármester akkor úgy reagált, hogy elfogadhatatlan, hogy ellentételezés nélkül elveszik ezeket a közterületeket. Végül is ezt azzal a magyarázattal tenné most meg a kormány, hogy „a feladat- és hatáskörbeli változással kapcsolatos anyagi kiadások megtakarítása formájában ellentételezett.” Vagyis az az állítás, hogy mivel már nem kell pénzt költenie a fővárosnak a nevezett közterületekre, így spórolhat azok államosításával.

A gyakorlatban a jogszabály úgy rendezi a jogviszonyt, hogy az állam ingyenesen átveszi a három teret és az utcát augusztus 1-től, majd 99 évre az V. kerületnek engedi át azokat ingyenesen a hasznosításra.

A keddi salátatörvényből más érdekességek is kiderültek: például vármegyék lehetnek a megyékből, és főispánok a kormánymegbízottakból.