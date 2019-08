Arab, orosz mágnások új célpontja lesz Budapest

Fittyet hányva a budapesti szállodatúlkínálatra új luxushotelt épít Henry Kallan magyar származású New York-i ingatlanmágnás. Bár a Belvárosban kéttucatnyi új szálloda épül, megítélése szerint lesz helye a piacon egy új, igazi prémium szállodának.

Állítólag már megvette első budapesti szállodája, az Aria Hotel melletti régi bérházat, hogy abban új szállodát nyisson. Mi indokolja, hogy a lassan telítetté váló budapesti hotelpiacon tovább terjeszkedjen?

Való igaz, hogy a pesti belvárosban több mint 20 hotelt építenek jelenleg, de luxusigényeket kielégítő szállodából továbbra is hiány van. Ráadásul nem csak a szobaszám kevés, de a kínálat is egysíkú - olyan apartmanokat, amelyben családok is elférnek, ráadásul hosszabb időre is, nehezen találni. Orosz és közel-keleti vendégeink évek óta mondják, hogy szívesen jönnének akár hosszabb időre is Budapestre, ha lennének olyan nagy apartmanok, amelyekhez nívós szolgáltatások járulnak. Az Aria mellett lévő épületet azért vettük meg, hogy 23 apartmant alakítsunk ki benne, miközben megduplázzuk a szobaszámot. A 70-200 négyzetméteres nagyság közötti közötti, több hálószobás apartmanok már a legkényesebb igényeket is kielégítik. Például minden hálószobához külön fürdőszoba is tartozik majd. Ezzel lehetővé válik, hogy a nagy családok együtt tudjanak időzni akár heteken vagy hónapokon át a magyar fővárosban.

Az Aria ma is az egyik legdrágább budapesti hotel. Az új szálloda árai, gondolom, még borsosabbak lesznek.

A négy éve működő, 53 szobás hotel átlagos éves töltöttsége nyolcvan százalék felett van, a szobák átlagára pedig éves szintem 350 euró éjszakánként - ez az új hotel belépésével 550 euróra nőhet. Az új Aria Residencesben ugyanis egy apartmant 700-1000 euró közti áron kínálunk majd. Úgy tapasztaljuk, hogy erre ilyen áron is bőven van kereslet. A különleges, luxusszolgáltatásokat ugyanis meg tudják és akarják fizetni a tehetős emberek legyenek azok amerikaiak, oroszok vagy arabok.

Önt mint befektetőt nyilván a gyors megtérülés érdekli. Ilyen árak mellett milyen esélyt lát erre?

Az Aria magyar viszonylatban tényleg drágán épült: egy szoba egymillió dollárba került, de a magas töltöttség és a jó ár, valamint a jól képzett és fizetett stáb garancia az anyagi sikerre. Az új épületre, amely az Aria melletti házat jelenti, eddig 10 millió eurót költöttünk. Az októberben induló építkezés végén 20-25 millió eurót tesz ki majd a végszámla.

Sokan máris recessziót jövendölnek, és ez szerintük elsősorban a luxuspiacon érezteti majd hatását. Nem tart attól, hogy mire átadják az új hotelt, visszaesik a kereslet?

A jó szolgáltatás mindig eladható, még válságos időkben is. Ráadásul egy speciális vendégkör igényeit elégítjük ki, akik meg tudják fizetni a viszonylag magas árat is.

Van valami csodafegyvere a vendégek megtartására?

Csodafegyver nincs, de egy új üzleti modellt azért bevezetünk. Ha egy vendég például hetekre vagy hónapokra veszi ki a szobát, és ez idő alatt napokra vagy akár hetekre el kell utaznia Budapestről, akkor személyes holmiját tárolni tudjuk és a "kieső" időt is hasznosítani tudja, mert apartmanját addig kiadjuk, és az így nyert bevétel egy részét a számláján jóváírjuk.

Az Aria 2017-ben a Conde Nast utazási magazin, majd a Tripadvisor éves értékelésén is elnyerte a világ legjobb hotelje címet. Hotelláncot épít erre a márkára?

Budapesten kívül Torontóban és Prágában működik ezen a néven egy-egy hotel, New Yorkban pedig négy szállodával rendelkezem - de ezek nem Aria név alatt futnak...

...csak nem azért, mert eladta a nevet?

De, pontosan. A Las Vegas i Aria hotel sem része a láncnak, mert a márkanevet néhány évvel ezelőt egymillió dollárért értékesítettem.

Önről köztudott hogy a Felvidéken született és sok időt tölt Pozsonyban is. Ott nem akar szállodát nyitni?

Éveken keresztül tárgyaltam az ottani döntéshozókkal egy luxushotel építéséről, de hiába. Meg akartam venni a pozsonyi Radisson Carltont is, de ez sem jött össze. De nem adom fel, hogy szülőföldemen, az Ipolyság területén is nyissak egy hotelt.

Karrierív Az ötéves koráig csak magyarul beszélt az Ipolyságban született Henry Kallan. Az egykori Csehszlovákiát 1968-ban hagyta el - akkor 21 éves volt. Profi focista karrierjét Ausztriában folytathatta volna, de ehelyett inkább Amerikába vándorolt ki. Éttermi kisegítőként kezdett dolgozni, de hét év elteltével szállodaigazgató lett. Létrehozta a Library Hotel láncot amelyhez hét szálloda tartozik. A hotelek különlegessége az volt, hogy egy 7000 kötetes könyvtárat rendeztek be minden egységben. Az Aria hotel a zene, az operaművészet tematikájára épül.