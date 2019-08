Áremelkedés előtt a tóparti ingatlanpiac

A Fertő-tó körüli harmincmilliárdos üdülő- és városfejlesztési program hatására 2020-ban 10-20 százalékkal emelkedhetnek a környékbeli ingatlanárak - vélik az OTP Ingatlanpont helyi szakértői.

A Fertő-tó körüli, 2020-ra befejeződő harmincmilliárd körüli üdülő- és városfejlesztési program felkavarhatja környék ingatlanpiaci állóvizét - jósolja friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. A több ütemben megvalósuló projekt a tó magyarországi partszakaszának átfogó korszerűsítését ígéri, melybe új hajó- és horgászkikötők, a strand bővítése és felújítása, kempingek, új vendéglátóegységek létesítése is beletartozik.

A második ütemben elkészül az M85-ös gyorsforgalmi út a Sopron-Fertőrákos szakaszon. A nagyberuházás ingatlanpiaci szempontból is hozhat változásokat mind a befektetőknek, mind az otthonkeresőknek.

A NAV legfrissebb adatai szerint Sopron az egyik legdrágább megyei jogú városunk; az ott jellemző 357 ezer forintos átlagos négyzetméteráraktól a part-menti települések sem sokkal maradnak el. A szomszédos Hegykőn például 328 ezer forintos átlagos négyzetméteráron adtak el tavaly lakásokat.

A 2018-as lakóingatlan-piaci adatokat összesítő, legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint Győr-Moson-Sopron továbbra is a legdrágább megyének számít, járási szinten pedig a Fertő-tó menti településeket is magába foglaló Soproni járásban is átlagosan több mint 310 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért. A járáshoz tartozik a műemlékekben és kulturális lehetőségekben gazdag Sopron, a fertődi Esterházy-kastély, a kiépített kerékpárútvonalakkal és az alpokaljai túraútvonalakkal rendelkező Fertőrákos vagy éppen a termálfürdővel is rendelkező Hegykő.

Habár a Győri járás munkalehetőségek szempontjából jóval kedvezőbb térség, a Soproni járás átlagos négyzetméterára mégis magasabb. Ez egyrészt köszönhető a területén lévő kulturális értékeknek és természeti adottságoknak, illetve az osztrák határ közelségének. A Fertő-tó mégis egyelőre ingatlanpiaci szempontból is állóvíz, a fejlesztések bejelentése óta nem tapasztalható nagy változás a Soproni járás áraiban.

Pfandler Károly, az OTP Ingatlanpont soproni irodájának szakértője szerint a fejlesztések 2020-as befejeződésével válik igazán vonzóvá a térség, ekkortól becslései szerint mintegy 10-20 százalékkal megemelkedhet a járási lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. Sopron telítettsége köztudott, így a várostól 10 kilométerre fekvő Fertő-tó partja nemcsak egy értékes üdülő paradicsommá, hanem idővel lakóparki övezetté is válhat - állítja a szakember.