Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Árverezi balatoni üdülőit az MVM

Keszthelyi hotelt, fonyódi villát és hévízi nyaralót is eladna az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., amely korábban már egy siófoki hoteltől is megvált. Egy céges balatoni szálloda azért még így is megmarad a társaságnál.

Eladná keszthelyi, fonyódi és hévízi üdülőit és nyaralóját az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. (OVIT) - derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) elektronikus aukciós rendszeréből. Az értékes balatoni ingatlanokra június 20-ig, illetve 25-ig lehetett licitálni, az MNV még nem hirdetett eredményt, így nem tudni, hogy akadt-e érdeklődő.

A legértékesebb ingatlannak a keszthelyi Hotel Ovit tűnik, hiszen az árverésen 435 millió forint a kikiáltási ára. A háromcsillagos szálloda jelenleg is üzemel, 20 szoba és 7 apartman közül választhatnak a vendégek. A Balaton viszonylag messze van, mert a hotel Keszthely és Hévíz között található, de egy kültéri medence és a hatalmas gondozott park azért kárpótolhatja a pihenni vágyókat. A főszezonban 3 éjszaka félpanzióval 44 500 forintba kerül.

Nem lenne meglepő, ha előbb-utóbb akadna vevő az ingatlanra, ugyanis Keszthely mostanában annak ellenére a befektetők egyik kedvelt célpontja, hogy 2018-ban mindössze 165 ezer vendégéjszakát regisztráltak, a városban a hazai vendégek forgalma 23,5 százalékkal, a külföldieké 31,6 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Pedig feltűnt itt Tiborcz István, aki a Hullám szállódát szerezte meg, valamint Mészáros Lőrinc is, aki a Hunguest Hotels szállodalánc megvásárlásával került a partra. Emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett Kisfaludy-program keretében például a Hotel Baron beruházásra 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás jutott a Minerva ingatlanbefektetési alapnak.

Nem kell a műemléki villa

Szintén eladná az MVM OVIT a fonyódi villáját is, amelynek a kikiáltási ára 130,8 millió forint. A keszthelyi hotelhez képest viszont ez az üdülő nincs túl jó állapotban, 2011 óta nem is használják. "Az ingatlan a Balaton-parttól körülbelül 100 méterre a fonyódi hegy üdülősorán a Bélatelepi villasoron található, gyönyörű balatoni panorámával rendelkező, két szabadon álló és egy, a szomszéddal közös épületből álló együttes. A két épület eredetileg magánvilla volt, a múlt század elején épültek" - olvasható az ingatlan leírása az MNV árverési oldalán. Ráadásul műemléki jelentőségű területről van szó, ezért a két villaépület és a kerítés is helyi védettséget élvez.

A legolcsóbban pedig egy hévízi ikerházas nyaralót lehet venni az MVM-től. A teljesen jó állapotban lévő épületet minimum 66 millió forintért szeretné eladni az állami társaság. Nem ez az első alkalom, amikor megválna hoteleitől az MVM. A turizmus.com 2015-ben írta arról, hogy a több évtizeden keresztül Hotel Vértes néven működő, és az állami energetikai holding tulajdonában álló siófoki szálloda 2015. június 1-től új üzemeltetővel és új tulajdonossal várja a vendégeket, SunGarden Wellness és Konferencia Szálloda néven. A vs.hu írta meg, hogy a vevő a TQM Hotel Kft. volt és mintegy 600 millió forintot fizethetett a hotelért.

Marad még hotel

Az MVM-nek van még egy balatoni szállodája, a balatongyöröki Hotel Panoráma, amely 70 szállodai szobával, uszodával-élményfürdővel, wellness és fitness részleggel, és mesterszakács által irányított étteremmel várja a vendégeket. A szolgáltatások dacára ez mégis folyamatosan veszteséges. Az MVM Hotel Panoráma Kft. már 2014-ben is 74 millió forinttal többet költött, mint amennyi bevétele volt, de 2018-ban is 411 millió forintos bevétel mellett 26 millió forintos veszteséget hozott össze. Egyfajta céges üdülőként is működik: dolgozók, hozzátartók és nyugdíjasok részére mintegy 18 ezer forint egy éjszaka a főszezonban.

Az e-árverés-oldal még 2015. szeptemberében indult el az MNV és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködésével. Az árverési portállal könnyebben, hatékonyabban és gyorsabban tudja az állam értékesíteni a közös tulajdont. Az internetes felületet 29 millió forintért fejlesztette ki a T-Systems Magyarország. Korábban csak offline licit volt, most az ügyfélkapun keresztül bárki regisztrálhat, de a licitálás névtelenül zajlik. A licit során a név helyett csak sorszám látható.