Ausztrália: még hátravan a feketeleves

Biztosítási szakértők szerint eléri a 600 millió ausztrál dollárt a most pusztító bozóttüzek okozta ingatlankárok értéke. Agusztus óta ugyanis mintegy 1300 otthon égett le Új-Dél-Wales, Victoria, Dél-Ausztrália és Queensland szövetségi államokban - írja az mfor.hu.

A kár a becsült értéknél jóval több lehet majd, hiszen jelenleg is még négy államban küzdenek a lángok ellen, és valódi forróság még csak most jön, az ausztrál nyár legmelegebb hónapjai, január és február még előttünk van - derül ki a portál cikkéből.

Mivel öt ingatlanból négy nincs biztosítva, és a biztosítottak értékét is alábecsülik a díj csökkentése érdekében, a valódi költségek várhatóan még magasabbak lesznek.

Az ausztrál biztosítókat tömörítő szervezet (ICA - Insurance Council of Australia) szerint 4 299 esetben 297 millió dollárnyi követelést nyújtottak be eddig a károsultak, de a károk felmérése még hátravan. Az szervezet becslései szerint a háztulajdonosok akár 10 százaléka is szándékosan alulértékeli otthonát, hogy így csökkentse a biztosítási díjakat.

A mostani bozóttüzeket bizonyos mértékig előre jelezték, így sok biztosító már figyelembe vette ezt a díjak megállapításainál; amennyiben a kárigények elérik az 500 millió dollárt, az pénzügyi nehézségeket okozhat a biztosítási piacon. A mostani bozóttüzek egyébként felemésztették Ausztrália széndioxid-kibocsátási kvótájának kétharmad részét - írja a portál a The Age nyomán.