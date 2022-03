Jelenleg eltérő viselkedés jellemzi a piacot: van, akik éppen most igyekeznek megtakarításaikat lakásba fektetni, ugyanakkor olyanok is akadnak, akik inkább kivárnak. Az Otthon Centrum hálózatában ezek a stratégiák egyelőre nem változtattak érdemben az év elején megfigyelt dinamikán, továbbra is pozitív lendület érzékelhető mind az eladók, mint a vevők részéről” – ismertette Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője a legfrissebb adatokat.

A korábbi évek tapasztalata szerint ugyanakkor a tranzakciók számának esetleges csökkenése nem vezet automatikusan az árak csökkenéséhez. A Covid-19 okozta járványhelyzet sokkhatása is csak átmeneti állapot volt, s noha a turizmus kiesése visszafogta a belső városrészek befektetői keresletét, tavaly már itt is az árszint kis növekedése volt megfigyelhető.

A hazai lakáspiac alakulását egyaránt befolyásolják majd a következő hetek fejleményei, az erre adott nemzetközi és magyar reakciók. Ezek hatása összegződik majd a fogyasztói bizalom alakulásában – mondta a szakember.