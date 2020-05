Bagatell viták és a járvány miatt csúszhat az Operaház átadása

Felgyorsultak az Operaház rekonstrukciós munkái, így már elképzelhető, hogy jövő ősszel végre átadják a korszerűsített épületet, késve a tervezett időponthoz képest. Pluszpénz a befejezéshez már van, de továbbra is kemény viták kísérik az építkezést: a homlokzat színéről például két éve nem tudnak dönteni.

Háromszor annyi munkás dolgozik az Andrássy úti építkezésen mint az év elején, és ezzel láthatóan felgyorsultak az Operaház rekonstrukciós munkálatai. A sürgölődéshez persze újabb adóforintok is társultak, márciusban ugyanis újabb 4,5 milliárd forintos plusztámogatást szavazott meg a kormány az Operaház és a kőbányai Eiffel Műhelyház beruházásának befejezéséhez. A végszámla ezzel még ezzel sem teljes, nagyon valószínű, hogy a korábbi becslések - azaz a két játszóhelyre vonatkoztatott 50 milliárd forint - még jelentősen emelkedhetnek, akár az átadás után is. Szó van arról ugyanis, hogy egyes elemek - így például a Királyi lépcsőház felújítását a hivatalos megnyitó utánra halasztják.

A tempós építkezést lassíthatják azok a viták, amelyekkel naponta szembesülnek a kivitelezők. Ezek közül az egyik a homlokzat színe, amelyről immár két éve nem tudnak megegyezni a műemlékvédelmi szakemberek és a tervezéssel megbízott Zoboki Gábor. Az előbbiek bézsszínű, a környező házak színvilágába olvadó homlokzatot szorgalmaznak, Zoboki viszont ennél kissé sötétebb árnyalatot képzelt el. Mivel a kérdés továbbra sem eldöntött, nem lehet hozzálátni az épület külső festéséhez - ez egyébként két-háromhetes munka csupán.

Nem mindegy, ki néz le

Vita bontakozott ki arról is, hogy mely szobrokat cseréljék le a homlokzati párkányon. Nagyon valószínű, hogy a "pantheonra" felkerül két világhírű magyar zeneszerző Bartók Béla és Kodály Zoltán alakja - ebbe egyetértés mutatkozik, a kérdés csupán az, hogy kinek a szobrát veszik le. Most úgy tűnik, hogy a 16 szor közül Glinka és a csak zeneértők között ismert Moniuszkó "távozik" az Andrássy útról. A két magyar zeneművész szobra azonban vélhetően nem kerülhet a megnyitóra a helyére, ugyanis ezek elkészítése még el sem kezdődött.

Az eredeti szobrok Az Operaház eredeti szobrai az 1930-as évekre elporladtak, és hogy elkerüljék a baleseteket, a többit leszedték. Pótlásuk csak 1965-ben történt meg, ekkor cserékre is sor került. Ma a következő szobrok láthatók (balról jobbra, zárójelben az alkotóval): Claudio Monteverdi (Ispánki József), Alessandro Scarlatti és Christoph Willibald Gluck (Győry Dezső), Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven (Marton László), Gioacchino Rossini és Gaetano Donizetti (Tar István), Mihail Ivanovics Glinka és Richard Wagner (Mikus Sándor), Giuseppe Verdi és Charles Gounod (Pátzay Pál), Georges Bizet és Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (Váradi Sándor), Pjotr Iljics Csajkovszkij és Stanis³aw Moniuszko (Antal Károly), majd Bedøich Smetana (Ispánki József).

A színpadtechnika 8 milliárd forintos cseréje szinte befejeződött, de a befejezést hátráltathatja a nézőtér és színpad egyes elemeiről fellángolt vita. A székek méretéről és sorok közti távolságról ugyan már közös nevezőre jutottak, de arról nem, hogy a székeket egyedileg gyártassák le vagy megrendeljék egy speciális színházi ülőalkalmatosságokat gyártó cégtől. Ha az előbbi álláspont győz, akkor közbeszerzést is be kell iktatni, ami komoly időveszteséget okozhat. Mint ahogyan a függöny beszerzése is. A speciális arannyal átszőtt bársonyfüggönyt Olaszországból kell megrendelni, amit a cég egyedileg készíthet a budapesti megrendelésre. Ha közbeszerezni kell ezt, az ismételten késlekedéshez vezet.

A koronavírus itt is betett

További problémákat jelent a belső terek restaurálása. A gazdag díszítés és a freskók rendbehozatala a koronavírus korlátozások alatt lelassult, mert a restaurátorok jó része 65 év feletti mester. Korábban az is felvetődött, hogy olasz restaurátorok segítségével gyorsítsák fel a munkálatokat, de ezt a járvány szintén meghiúsította.

Nem tudni pontosan mi a pillanatnyi helyzet az Eiffel műhelyházzal kapcsolatban. A kőbányai opera centrum hivatalos átadására március 21-én került volna sor, de itt is közbeszólt a járvány. A játszóhellyel is ellátott bázis nagyjából elkészült, de arról továbbra sincs hír, hogy javítanak-e, s ha igen hogyan ennek megközelíthetőségén. A próbatermekkel, díszlet és jelmeztárral és több kiegészítő létesítménnyel gazdagon ellátott központ a hírek szerint akár heteken belül átadható - kérdés, hogy erre mikor látják alkalmasnak az időt.

A cikk szerzője Szakonyi Péter.