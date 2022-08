A szántódi révnél elterülő, több mint 5 hektáros telken komoly állami támogatással jön létre a BalaLand luxusberuházás, ami három blokkban épül. A projekt típusát tekintve a tematikus parkok/hotelek világába tartozik, ahogyan azt a fejlesztés saját honlapjáról idézi az építészfórum: „A BalaLand projektet az évek óta sikeresen prosperáló, a Mesés Shiraz és a Varázslatos Bambara tematikus hotelek, illetve az attrakciós Bükki Rejtélypark sikeres üzemeltetéséért felelős cégcsoport álmodta meg."

A projekt számol egy hotelfejlesztéssel, egy "family parkkal", első üteme, egy lakópark pedig már meg is valósult, összes lakását értékesítették már 2020-ban: „A közvetlenül balatonparti területen, a BalaLand Familyparktól és a BalaLand Family Hoteltől megfelelően elkülönítve, de egyszerű átjárhatóságot biztosítva, mintegy 112 db karibi-koloniális belsőépítészetű luxus lakóingatlan is kialakításra került"- olvasható a projekt honlapján.

A nagyjából 6000 négyzetméterrel operáló hotel szerkezetében már kész, a Közbeszerzési Értesítő pedig annak befejező tervezési és kivitelezési munkálataira írt ki új közbeszerzést, azaz a mintegy 15 660 négyzetméteres komplexumot kell befejezni.

Szintén kiírták a BalaLand FamilyPark komplexum közbeszerzését, amelynek célja, hogy a „tárgyi 596 fő egyidejű befogadására alkalmas szabadidős komplexum (amely alkalmas többek között szabadidős, rendezvény, sport tevékenységek megvalósítására is); a kül- és beltéri vizes játszóházak, valamint a kül- és beltéri száraz játszóházak teljeskörű generál kivitelezési munkáit megpályáztassák."

Eközben továbbra is zárva tartják a közönség előtt a Balaton egyik legszebb panorámájú partszakaszát a szántódi Balaland üdülőcentrum tulajdonosai, működtetői. Pedig a a helyi építési szabályzat szerint továbbra is szabadon kellett volna hagyni nem csupán a luxusparkot használók, hanem a közforgalom előtt is.