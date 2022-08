Az idén is Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred, Gárdony és Velence számított a legkeresettebbnek a nyaralók piacán, de az eladásra kínált lakóingatlanokra vetített érdeklődések alapján az alacsonyabb áron elérhető települések is helyet kértek maguknak – közölte az ingatlan.com legújabb elemzéséből.

A május elejétől augusztus közepéig tartó időszak összesített keresletét tekintve továbbra is a legnépszerűbb Balaton-parti település Siófok, ahol az átlagos négyzetméterár az idén majdnem 1,3 millió forint volt. Második helyen áll Balatonalmádi a maga 829 ezer forintos árával, a harmadik pedig Balatonfüred 1,06 milliós összeggel. A balatoni piacon a top 10-ben van még többek között Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméterárak.

Országos szinten szintén népszerű maradt a Velencei-tó mellett lévő Gárdony és Velence, itt 779 és 800 ezer forintos négyzetméterár volt a jellemző. A Tisza-tó közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abádszalók és Sarud volt a legkeresettebb, a szóban forgó településeken négyzetméterenként 255-385 ezer forintért kínálták eladásra az ingatlanokat.

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül az is, hogy melyek voltak a legnépszerűbb települések ezer eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ez a rangsor kiküszöböli a kínálat nagyságából adódó keresleti különbségeket. Ebből az is kiderül, hogy az utóbbi években legfelkapottabb, egyben drágának mondható nyaralótelepülések mellett az olcsóbbak is felkerültek a vevőjelöltek térképére.

Ezt a listát - országos szinten - Balatonszabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméterár volt a jellemző. Második Balatonederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezres árral. Szintén népszerű ebben az összevetésben Balatonmagyaród, Vonyarcvashegy, Felsőörs, Balatoncsicsó is 222-762 ezer forintos árral. Igaz, utóbbi toplistán az élbolyban van még az abszolút kereslet alapján is előkelő helyen jegyzett Alsóörs, továbbá Paloznak és Balatonakarattya is. Ezeken a településeken viszont jóval magasabbak az árak, négyzetméterenként 1,23-1,35 millióra rúgnak.