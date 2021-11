„Mégsem pletyka, valóban nagyszabású turisztikai beruházásra készülnek Badacsonyörsön. Tehát mégsem azért tarolták le az egész partot, hogy a régi kemping helyére egy, új, korszerűbb kempinget építsenek, hanem azért, hogy jó sok pénzt keressenek” – írja a 444.hu.

Bár jó ideig azt állították a helyi lakosoknak, hogy azért tarolták le a badacsonyörsi kemping területét – a kivágott fák állítólag betegek voltak –, hogy új kempinget alakítsanak ki a helyén, valójában nem egészen ezek a tervek.

A település képviselőtestületének hét eleji ülésén megjelent a beruházó képviselője is, és el is oszlatott minden kétséget a felől, hogy mi is lesz a tarra vágott területen. A 444.hu tudósítása szerint „komoly fejlesztéseket szeretnénk csinálni itt a következő egy évben” - mondta egyebek mellett a hétfői képviselő-testületi ülésen Hülvely István a beruházó B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseletében.

Ez lefordítva azt jelenti, hogy a szóban forgó területen egy négycsillagos szállodát, egy apartmanhotelt és részben egy (nem sátras, hanem mobilházas) kemping építését tervezik.

Hogy mi lesz a volt kemping strandjával, ami a helyiek egyetlen lehetősége a Balatonhoz jutáshoz, arról a beruházó képviselője úgy nyilatkozott, hogy semmi, azt továbbra is használhatják. Ehhez képest a strand használatán kábé tíz éve megy a kötélhúzás a helyhatóság és a terület mindenkori – jellemzően NER-es offshore-kötődésű – tulajdonosa között - derül ki az Átlátszó egy korábbi cikkéből. Tavaly építési területként lezárták, majd az önkormányzat komoly pénzébe került, hogy mégis használhassák a nyaralók.

A nádas sincs biztonságban, a jövőjét firtató kérdésre a beruházó képviselője úgy válaszolt, hogy „több hivatal is azt állítja, hogy az a nádas kivágható”.