Fideszes képviselőnél is kiverte a biztosítékot a Balaton-part megalomán beépítése

A Magyar Közlönyben megjelent az a módosított kormányrendelet, amely a balatonvilágosi egykori úttörőtábor helyszínére vonatkozóan visszaállítja az eredeti építési szabályozást - írta Witzmann Mihály, a térség fideszes képviselője a Facebook-oldalán. Ez azt jelenti, hogy a Balaton-parti - korábban éppen a kormány engedélyével a helyi építési szabályokat felülírva - túlméretezett, 92 lakásos társasház nem épül meg az eddig tervezett formájában.

A balatonvilágosi egykori üdülőtábor területén - ami nem a Club Aliga-fejlesztés része, annak szomszédságában fekszik - egy 92 lakást és egy vendéglátó egységet magába foglaló hétszintes társasház építését tervezik, amely közvetlenül a Balaton mellett állna, és a parti sétány és közforgalmú strand kialakításának lehetősége is megszűnne.

Korábban a helyi önkormányzati kérte a területet a tulajdonos Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től, ám az ingyen nem adta, inkább árverésen értékesítette az Archibald Ingatlanhasznosító Kft.-nek - írta meg korábban a 24.hu. (A cég közvetett tulajdonosai Fideszhez köthető személyek, köztük van Győri Tibor, a pártnak és a kormányzatnak is kutatásokat és elemzéseket végző Nézőpont Csoport Zrt. tulajdonos-elnöke, illetve Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság Fidesz által delegált tagja és szintén ügyvéd felesége, Bártfai Beatrix.)

A kormánypárti képviselő a kormányhoz fordult segítségért

Az ott lakók és a térség fideszes országgyűlési képviselője, Witzmann Mihály ellenérzését is kiváltotta a "vízpart betonmonstrum", aminek építését a tervek alapján nem támogatja a képviselő, annak megvalósítását igyekszik megakadályozni. A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent módosítás "még nem a végeredmény, hiszen a korábban kiadott építési engedély így is érvényben van, azonban egyértelműen és határozottan tükrözi a kormány szándékait. Köszönöm a kormánynak, hogy kérésem meghallgatásra talált, és rekord gyorsasággal módosították az ide vonatkozó jogszabályi hátteret. A cél változatlan: a tervezett formában semmiképpen ne épüljön meg a balatonvilágosi betonmonstrum! Most a hatóságokon a sor, hogy a lakosság és a balatonvilágosi önkormányzat kérésének, valamint a kormányzati szándéknak érvényt szerezve lépjenek az ügyben" - írta a politikus kedden a Facebook-oldalán.

Jogi lépéseket tett az önkormányzat

Az Alkotmánybírósághoz fordult, valamint keresetet nyújtott be a Pécsi Törvényszékhez Balatonvilágos önkormányzata a tervezett 92 lakásos, hétszintes vízparti társasház építési engedélyének visszavonásáért, azonnali jogvédelmet is kérve - közölte Takács Károly polgármester hétfőn az MTI-vel. Az érintett parti részt a szomszédos Club Aligával együtt nemzetgazdaságilag kiemelt területté nyilvánította egy korábban meghozott kormányrendelet, így kaphatta meg egy társasház-monstrum az építési engedélyt március elején a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

A beruházás magvalósítása ellentétes lenne a helyi építési szabályzattal, és a vízparti építkezést szabályozó miniszteri rendelettel is, amit felülírt az új kormányrendelet - közölte a polgármester, aki szerint a tervezett építmény teljesen tájidegen, a kiadott engedély pedig nem biztosítja az önkormányzat elővásárlási jogát a bárki által megközelíthető parti sáv, illetve sétány kialakítására, amit a 2018-as területrendezési törvény is szorgalmaz. Emiatt fordult a település az Alkotmánybírósághoz is.

Azonnali jogvédelmet is kértek

Azonnali jogvédelmet, vagyis az engedély felfüggesztését azért kérték, mert a területen a bontási munkák megkezdődtek, így az építkezést bármikor beindíthatja az engedélyt jegyző Archibald Kft. - mondta az MTI szerint a település vezetője. A 8300 négyzetméteres állami tulajdonú ingatlan korábban úttörőtáborként, majd Erzsébet-táborként is működött. Szerette volna az önkormányzat az elmúlt években ingyenes vagyonjuttatással, vagy hosszú távú vagyonkezeléssel átvenni, de a nemzeti vagyonkezelő tavaly értékesítette, a polgármester tudomása szerint 326 millió forintért.