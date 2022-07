A bel-budai és az észak-budai ingatlanpiacon is megtorpantak az árak, a stagnálás pedig a nagy mértékű infláció mellett értékcsökkenést jelent a tulajdonosoknak – derül ki a Balla Ingatlan legfrissebb elemzéséből.

Márpedig fel kell készülni az árak stagnálására, mert nem dübörög annyira az ingatlanpiac, mint az elmúlt években, legalábbis a bel-budai és észak-budai iroda vezetője szerint. Rendkívül szűk a kínálat, nagyon sokan nem mernek belevágni az értékesítésbe – mondta Nagy Andrea. Szerinte főként az ukrajnai háború miatt dobják kevesebben piacra a házukat, lakásukat, de az infláció és a bizonytalan gazdasági helyzet is elbátortalanítja a tulajdonosokat.

A kereslet is csökkent valamelyest, mert a hitelre vásárlók köre leszűkült azokra, akik igényelni tudnak valamilyen állami támogatást. A készpénzes befektetők száma is megcsappant, pedig Nagy tapasztalatai szerint a régióban a néhány hónapja jellemző áraknál néhány millióval alacsonyabb áron lehet panellakásokat venni. Egy átlagnál alacsonyabb árazás azonban mágnesként vonzza a vevőket: előfordult, hogy a hirdetés megjelenésének napján sikerült eladni a lakást az alacsony árnak köszönhetően, Nagy szerint az alacsonyabb árú ingatlanokért szinte „verekednek a vevők”. Előfordult olyan is, hogy a hirdetési árnál milliókkal magasabb áron kelt el az ingatlan, mert többen licitálni kezdtek rá.

Családban marad

Nagy szerint Buda belső és északi részén az jelent gondot, hogy a kínálat tele van túlárazott ingatlanokkal, amelyek hónapokig állnak a hirdetőoldalakon, és nincs rájuk vevő, a tulajdonosnak pedig korrigálnia kell az árat, hogy egyáltalán érdeklődőket találjon. A legnagyobb kereslet a két-három szobás, lehetőleg erkélyes, zöldövezeti, csendes, de jó közlekedéssel ellátott ingatlanokra van, különösen, ha nem igényelnek felújítást. Jellemző azonban, hogy ezek az ingatlanok ki sem kerülnek a piacra, mert általában ismeretségi körön belül elkelnek. A bel-budai ingatlanpiacon könnyű érdeklődőt találni akár egy szűk ismeretségi körön belül is – mondta Nagy.

A bérleti piacon viszont magasra kúsztak az árak: a lakások 150 ezer forinttól indulnak, az alatt legfeljebb rossz állapotú ingatlanba lehet beköltözni. Érdekesség, hogy az irodavezető szerint a több ezer eurós, jó minőségű bérlakások iránt is erős a kereslet.