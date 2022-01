Nagy üzlettel indul az év az online ingatlanpiacon: új tulajdonoshoz kerül a 22 éve az elsők között alapított Ingatlannet.hu, amely Magyarország egyik jelentős ingatlanhirdető- és keresőportálja. A portálon jelenleg 112 ezer eladó vagy kiadó ingatlan szerepel az ország minden pontjáról.

A vásárló a Bank360 Zrt. A 2016-ban banki szakemberek által alapított társaság segít összehasonlítani az érdeklődőknek a különböző pénzügyi termékeket, hiteleket, befektetéseket. A cég néhány év alatt meghatározó szerepet vívott ki magának, az oldalon az ügyfelek által elvégzett kalkulációk száma a napokban átlépte a 30 milliót. A Bank360.hu-t 2021-ben összesen 5,5 millió, pénzügyi témával kapcsolatban érdeklődő felhasználó látogatta meg, az Ingatlannet.hu-nak pedig mintegy 3 millió felhasználója volt tavaly.

A szolgáltatás- és árösszehasonlító portálok az egész világon egyre népszerűbbek, és ezt tapasztaljuk Magyarországon is. A továbbfejlődés kulcsa az, hogy képesek legyünk egyre több kérdésben minél személyre szabottabban kiszolgálni az ügyfeleket. Ehhez már nemcsak arra van szükség, hogy sok cég sok termékét tudják összehasonlítani egyszerre, hanem arra is, hogy az egymáshoz kapcsolódó kérdéseikre is egyszerűen és egy helyen kaphassanak választ – állítja Turmezey Tamás, a Bank360.hu alapító tulajdonosa.

Példaként említi azt a fejlesztésüket, amely segítségével az érdeklődők nemcsak a nettó bérüket tudják kikalkulálni, hanem rögtön azt is megtudhatják, erre mennyi hitelt kaphatnak és milyen kondíciókkal.

Surányi Levente, a Bank360 másik alapítója és tulajdonostársa szerint ennek az ügyféligénynek tudnak még jobban eleget tenni az Ingatlannet.hu megvásárlásával és integrálásával. A két portál együttműködésével ugyanis egyfelől a lakásvásárlást tervező érdeklődők azonnal tájékozódni tudnak a kiválasztott ingatlanhoz igénybe vehető hitelekről, támogatásokról, másfelől pedig a Bank360.hu-n kalkulálók is rögtön megnézhetik a számukra megfelelő ingatlanokat.

Az alapítók az Ingatlannet.hu megvásárlása és továbbfejlesztése mellett olyan újdonságokat terveznek 2022-ben, amelyekkel ezt a kínálatot tudják bővíteni.