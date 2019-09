Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Befuccsolhat a kormány terve - a milliárdos támogatás is kevésnek bizonyulhat

Milliárdos vissza nem térítendő állami támogatást ítélt oda egy éve a kormány új szállodák építésére, a legtöbb helyen azonban ennek ellenére még nyoma sincs az építkezésnek. Az építőipari drágulás miatt a tervek a fiókban maradhatnak.

Már egy éve odaítélte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a vissza nem térítendő állami támogatásokat a Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program nyerteseinek, a legnagyobb beruházások azonban még el sem kezdődtek Tokajtól Tihanyig az építőipari drágulás miatt. A programra közelről rálátó turisztikai forrásunk szerint még az is előfordulhat, hogy a jelentős költségvetési támogatás ellenére több luxushotel terve végül a fiókban marad. A jelentős csúszás viszont szinte az összes nagyobb építkezés esetében borítékolható még akkor is, ha a tulajdonosok végül úgy döntenek, hogy az ősszel belevágnak a milliárdos projektek megvalósításába.

Guller Zoltán, a MTÜ vezérigazgatója tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a Kisfaludy program első ütemében több mint 700 panzió és szálloda fejlesztésére, illetve új szálláshely létesítésre benyújtott pályázatot részesítettek kedvező elbírálásban. A pályázatokhoz szükséges üzleti terveket pedig 2017-ben, illetve 2018 első hónapjaiban készítették, azóta azonban az építőipari alapanyagok jelentősen drágultak, valamint az átlagbér is 20-40 százalékkal növekedhetett, így a két éve készített üzleti kalkulációk ma már nem érvényesek. Az állami támogatást a legtöbb esetben még át sem utalták a nyerteseknek, akik a hotel felépítéséhez szükséges 10-30 százalékos önrészt is nehezebben teremtik elő.

A Napi.hu írta meg, hogy a 150 szobásra tervezett Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésé ígérkezne a leglátványosabbnak: a hat hektáros Balaton-parti parkban található Habsburg József főherceg nyári rezidenciája, a rendszerváltásig a terület az MSZMP nyaralóhelyeként funkcionált. A beruházásra 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a CDHT Hotel Projekt Kft., amely az A8 Palace Hotel Zrt.-n keresztül Garancsi István (a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója) közös érdekeltsége. Információnk szerint azonban eddig egy konkrét kapavágás sem történt Tihanyban.

Nem jön ki a matek

Szintén nincs még nyoma építkezésnek Balatonudvariban, ahol egy ötcsillagos szálloda (Royal Golf Hotel) kialakítására kapott 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az MTÜ-től az X Center Irodaház Kft., amely Vagács András tulajdonában áll. Keszthelyen a Hotel Baron beruházásra 1,8 milliárd forint jutott a Minerva ingatlanbefektetési alapnak, de semmi hír nincs a beruházásról. A Balaton északi fővárosában pedig 1,7 milliárd forint közpénzből épülhet majd 66 szobás, négycsillagos hotel az SZ.Z. Szállodafejlesztő Kft. jóvoltából, ahol az SZ. Z. monogram a zalakarosi Szabadics Zoltánt fedi. Itt sem állnak még a daruk. Információink szerint megépül a luxusszálloda Gyenesdiáson, ahol a kormánytól 1,7 milliárd forintos támogatást kapó beruházó mostanában vette meg a helyi önkormányzattól az építkezéshez szükséges Balaton-parti telket.

Nem Kisfaludy-pénzből épült, de jelentős késéssel vélhetően valamikor október tájékán nyithat meg a Mészáros Lőrinc milliárdos üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotel Zrt. által üzemeltetett négycsillagos szálloda, ezúttal Nyíregyházán. Már lehet szilveszterre szobát foglalni, bár az épületet még nem vették át a kivitelezőtől. Az eredeti tervek szerint már tavaly meg kellett volna nyílnia Nyíregyháza önkormányzata szállodájának. A 4 milliárdos beruházással készülő hotel építéséhez 3,1 milliárd forinttal járult hozzá az állam a Modern városok program keretében, míg a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 900 millió forintot adott.

Több kisebb panziót már felújítottak a Kisfaludy pályázaton elnyert támogatásokból, valamint augusztus közepétől már épül a Kistücsök panzió is Balatonszemesen. A Béres-család, valamint Csapody Balázs tulajdonában lévő cég 315 millió forintos kormányzati támogatást kapott. "A Kistücsök panzió 19 szobából és 2 lakosztályból álló, modern, 4 csillagos színvonalú szálláshelyként várja majd a vendégeit 2021-től!" - olvasható a Kistücsök étterem Facebook-oldalán.

A Balaton térségében tehát a legnagyobb építkezések még el sem kezdődtek, hamarosan pedig már a Dunakanyarban kellene új hoteleket felhúzni. Az MTÜ tájékoztatása szerint a Dunakanyar kiemelt turisztikai térséget érintő pályázataival kapcsolatban hatályos támogatói okirat augusztus közepéig nem született, az új szálláshelyek létesítését célzó pályázatok kapcsán a támogatói okiratok kibocsátása, illetve a döntéshozatal folyamatban vannak. Meglévő szállodák felújítására pedig szeptember közepéig lehet pályázni.