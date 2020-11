Belefulladnak a válságmenedzselő ötletekbe a magyar ingatlanos cégek

Az ingatlan bizniszhez kapcsolódó, digitális megoldásokkal operáló magyar starupok javarészt profitálnak a Covid okozta válságból. Meglepő módon már azok is, akiknél a közvetlen hatás kifejezetten negatív volt. A KPMG öt magyar "felhőben született" cég vezetőjével beszélgetett múltheti webinárján.

Megnyíló nemzetközi piacok, kényszer szülte új üzleti területek, rengeteg új ötlet és még több pénz a befektetői oldalon - nagyjából így élik meg a járvány okozta válságot azok a feltörekvő magyar fejlesztő cégek, amelyek megoldásikkal valamilyen módon kapcsolódnak az ingatlan -tervezés, -kivitelezés -üzemeltetés, vagy -értékesítés üzletághoz. Ezeket a cégeket nevezik általában proptechnek. Az ilyen "felhőben született" vállalkozások tavaly globálisan mintegy 2,6 milliárd dollár tőkét vonzottak, idén viszont már az első félévben több mint 7 milliárdot - mondta el Dános Pál, a KPMG ingatlanpici tanácsadó részlegének igazgatója a cég múltheti webináriumán, ahol 5 magyar proptech céggel beszélgetett.

A beszélgetés egyik fontos tanulsága, hogy a kis digitális szolgáltatásokat nyújtó startupok képesek voltak gyorsan reagálni a lezárások, a távmunka, és megváltozott üzleti környezet kihívásaira, van, aki egészen új szolgáltatási területre állt át arról, amit a válság bedöntött. Ugyancsak általános tapasztalat, hogy a cégek költségcsökkentési igénye, és a folyamatos üzletmenet biztossá tételére irányuló törekvése a digitális megoldások felé tereli az ingatlanos szakmát.

A Covid lebontotta a határokat

További nagy tanulság, hogy a válság végképp lebontotta a határokat, és a magyar startupok megoldásai iránt olyan cégek érdeklődnek, olyan potenciális megrendelőkkel lehet nagy számban videókonferenciákon tárgyalni, akiknek eléréséért és meggyőzéséért korábban költséges nemzetközi vásárokra, konferenciákra kellett befizetni, és drága utakat kellett kifizetni. "Óriási fejlemény, hogy a világ minden pontjáról megtalálnak, és már nem arról van szó, hogy legegyszerűbben a szomszédnak lehet értékesíteni" - mondja a vállalkozók egyike.

Többen is beszámoltak arról, hogy az építési kivitelezésben, vagy az épület üzemeltetésben jártas, de korábban kizárólag a bevált gyakorlatokban és a hagyományos megoldásokban gondolkodó 40-es 50-es korosztály kényszerből nyitott a digitális megoldások felé. "Olyan 25 fős régi szakikból álló cég fizetett elő a rendszerünk használatára, ahol senki nem volt 40 év alatti. Ez korábban teljesen elképzelhetetlen volt, akkor is, ha történetesen elértük őket valahogy, és be tudtuk nekik mutatni a rendszerünk előnyeit" - mondja egy másikuk.

"Rossz úton jár, aki azt gondolja, hogy a hazai fejlesztői piacot kiszárítja a válság, sokkal inkább arról van szó, hogy belefulladunk az újabb megvalósítandó elképzelésekbe" - mondja az egyik proptech cég igazgatója. A proptechek tele vannak új ötletekkel, a megrendelőktől is érkeznek újítási elképzelések és igények. "A legnagyobb tudás nem az új fejlesztési irányok kitalálása, hanem a priorizálás, hogy mi az amire le kell csapni, mi az, amit középtávon érdemes megfontolni, és mi az amit eleve el kell vetni" - foglalják össze a helyzetet.

Másként kell kommunikálni

Talán meglepő, de digitális értékesítési csatornák kiépítésére még ezeknek a felhőben született startupoknak is nagyobb figyelmet kellett fordítaniuk a mögöttünk álló félévben. "A demónkat eddig úgy mutattuk be, hogy az értékesítési munkatárs egy képernyő előtt végigvezette az ügyfelet a rendszeren, és bemutatta a lehetőségeket. Ez ma már nyilván nem a megfelelő megoldás, ki kellett dolgoznunk azt a változatot, amit ő maga nyit meg, maga néz végig, mi pedig legfeljebb egy másik képernyő elől figyeljük az útját és kommentáljuk az eseményeket, ha kell" - mondja az egyik fejlesztő.

Van, akinek a káosz segített

Az öt cég, öt különböző utat járt be a járvány alatt, volt akinek drasztikusan visszaesett a kereslete, és új utakra kellett lépnie, volt akinek egyenesen jól jöttek a lezárások:

"A járvány átértékelte az ingatlanokat, ezzel nőtt a káosz szintje a piacon, ez pedig még vonzóbbá tette a szolgáltatásunkat az ingatlan közvetítők piacán" - értékelte a fejleményeket Faragó Péter, az Ármimimum.hu szolgáltatást üzemeltető Reálmonitor Kft tulajdonosa az. Az Árminimum a magyar ingatlan hirdetési piacot pásztázza, kiszűri az egy adott ingatlanra vonatkozó hirdetéseket, és eladási ár szerint rangsorolja őket.

Az egyszeri vevők így mindig a legjobb árajánlatot látják meg először, ha bármilyen hirdetési oldalon egy adott ingatlanra kattintanak, a szakmai előfizetők pedig értesülnek arról, ha az ingatlan tulajdonosa egy másik ügynökségnél engedett az árból. Az Árminimum szakmai szolgáltatásának most több mint 4500 előfizetője van, miután az árak finoman szólva is kaotikussá váltak a piacon. Az eladó mostanában megint sokszor kénytelen engedni saját elvárásaiból, így az egyazon ingatlanra vonatkozó legnagyobb és legkisebb hirdetési ár közötti átlagos különbség 4 millió forintra ugrott, amitől megnőtt az igény a transzparenciát támogató Árminimum szolgáltatásai iránt. "Európa legtöbb országában ugyancsak nem a kizárólagos, hanem az általános közvetítői szerződések vannak divatban a lakáspiacon, ezért januárban több európai országban is megjelenünk az Árminimum szolgáltatásával - mondja Faragó Péter.

Új piacot hozott az összeomló rendszer

A Parkl Kft. mobilappjával bárki kényelmesen parkolhat az utcán vagy parkolóházakban, nem kell kártyát húzni, külön fizetni, a telefon segít a navigációban és megoldja a fizetést a számlánkról. A rendszer normál használatáért szedett kényelmi díj bevétel az ingyenes parkolás áprilisi elrendelése után értelemszerűen összeomlott, a Parkl azonban remek új piacot lelt. Az nagy cégek a járványra való tekintettel megnyitották az eddig a főnököknek foglalt parkolóikat a dolgozók előtt, ez viszont kaotikus helyzeteket okozott az irodaházak alatti parkolókban.

A Parkl ebben a helyzetben meglevő tudását a mélygarázsok helyeinek optimalizációjára fordította, optimalizálja a behajtók számára az igénybevehető helyeket, sőt akár komplett irodaház poolokat is kezel, és megoldja az épületbe meghívottak, partnerek vagy szolgáltatók parkolását is épületek mélygarázsában. "Az ilyen megoldások utáni projekt bevétel már júniusban pótolta a teljes kényelmi díj bevételt" - számolt be az üzletág felfutásáról Somogyi Zsolt, a Parkl tulajdonosa.

Nőtt a virtuális megoldások iránit kereslet

A Beyond Visual Kft. tervezett, vagy már épülő lakások virtuális megjelenítésével foglalkozik, amivel megkönnyíti a vevői döntéshozatalt. A megoldással a potenciális vevő bejárhatja, bebútorozhatja a leendő lakást, felmehet a megfelelő emeletre és kinézhet az ablakon, a program megjeleníti a leendő kilátást, de még a lakás évszaktól és napszaktól függő benapozottságát is.

Az ilyen megoldások egy amerikai felmérés szerint 20 százalékkal csökkentik a lakások értékesítési idejét, és átlagosan 2 százalékkal növelhetik az eladási árat. "Minden együttérzésem azoké, akiknek sikereit derékba törte a járvány, de nekünk szerencsénk volt. Megoldásainkkal jókor voltunk jó helyen, a távolságtartás és a személyes kontaktusok kerülése értelemszerűen növelte a cég virtuális megoldásai iránti keresletet - mondja Pajor Péter Tamás a társaság ügyvezető igazgatója.

Már látszik, mi lesz a válság után

Ugyancsak visszaesett márciusban az Orthograph Kft. árbevétele. A társaság saját hardver és szoftver megoldást fejlesztett ki épületek gyors és pontos felmérésére. Elsősorban az épülethasznosításhoz szükséges felmérésekre fókuszálnak. A társaság nemcsak elvégzi a megrendelt felméréseket, hanem adott esetben szofver és hardver átadás mellett kiképzik az adott üzemeltető saját embereit is a karbantartáshoz szükséges folyamatos nyilvántartásra. A rendszer akár egyszerű rajzokból is méretezhető, dokumentálásra, archiválásra, későbbi tervezésre alkalmas alaprajzokat és felméréseket készít.

A válság első hullámában az Orthograph Kft. árbevétele is bezuhant, a cégek lefagytak, sok helyen, így a bevásárlóközpontokban visszaesett a bevétel, volt, ahol még a futó projektünket is leállították. Azóta azt érzékeljük, hogy sok ingatlan esetében kerül szóba a funkcióváltás, vagy az eladás, ezek pedig mind felmérésekért és digitális adatokért kiáltanak. Ugyancsak növelték a keresletet a dolgozók távolságtartást szem előtt tartó elhelyezése miatt szükséges felmérések, és az általános költségcsökkentési igény. "Nem azt mondom, hogy egyenesbe jöttünk, de az világosan látszik - és erről már komoly tárgyalásokat folytatunk, hogy a válság után nagyon sok munkánk lesz" - mondja Korbuly Ádám, az Orthograph igazgatója.

Hívószóvá vált a digitalizáció



A Lokcheck Kft. digitális megoldása az építkezéséket teszi gördülékenyebbé. A rendszerben akár az egyszerű dolgozók, akár egyes csoportok vezetői képesek rögzíteni és dokumentálni az elvégzett munkát, az anyagfelhasználást és az anyagigényeket, látják a terveket és a következő elvégzendő feladatokat. "Bár az első hónapban minket is érzékenyen érintett az általános elbizonytalanodás, végső soron azok közé tartozunk, akiknek a megoldását felértékelte a válság. Egyszerűbbek lettek a tárgyalásaink, nem utasítják el csípőből az ajánlatainkat, és az egész szakmában hívószóvá vált a digitalizáció" - mondja Vas Bence a társaság igazgatója.

Az igazgató szerint végképp a múlté lesz, hogy meglett munkavezetők papíros alapú tervek fölött összehajolva egyeztessék a feladatokat, vagy a terepet bejárva munkásokkal konzultáljanak. Eddig sem volt értelme, de most már veszélyes is, és ez olyanokat is a megoldásaink felé terelt, akik eddig nem voltak nyitottak a digitális megoldásokra. Vas Bence igazolva látja azt a törekvésüket, hogy a felhasználói élményre koncentráltak, mert a megoldásuk hatékonyságát végső soron az határozza meg, hogy a végső felhasználók, azaz leginkább az építkezésen dolgozók hasznosnak és használhatónak tartják-e a megoldásukat.