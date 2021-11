Módosítanak az önkormányzati bérlakások kiárusítási szabályain

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága újra napirendre vette azt a javaslatot, hogy az önkormányzati bérlakások lakói nagy kedvezménnyel megvehessék a lakásukat. A javaslatot már a kormány is módosította, aztán az Alkotmánybíróságon is elbukott miután Áder János államfő felülvizsgálatra küldte. Most kevesebb kedvezménnyel, de újra megfuttatják a jogszabálytervezetet.