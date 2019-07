Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Botrány és balesetveszély - szabadulnának a város emblematikus épületétől

Eladnák Szombathely egyik emblematikus épületét, a szecessziós Savaria nagyszállót, amely 2005 óta üresen áll, romlik az állaga, júniusban a megyei kormányhivatal gondoskodott a hulló cserepek miatti balesetveszély elhárításáról. A tulajdonos cég felszámolója ma már 355 millióért is túladna az épületen. A helyi ellenzék szerint az önkormányzatnak kellene megvásárolnia.

Felszámolási eljárás alatt lévő tulajdonosa, az IGN Zrt. évek óta nem törődik a Savaria szálloda műemlék épületével és környezetével, az épületről hullik a cserép és a vakolat, körülötte nő a gaz. Júniusban a tulajdonos (illetve annak felszámolója, a Cél-Org Kft.) helyett a Vas Megyei Kormányhivatal végeztetett karbantartást az épületnél, kipótolták a cserepeket és egy acélhálót is elhelyeztek a tetőn, ugyanis a 9 méter magasról lehulló cserepek miatt életveszélyessé vált megközelíteni az épületet - számolt be róla június elején a szombathelyi televízió.

A tulajdonos a helyi tévé információi szerint nem működik együtt a hatósággal, hiába küldtek felszólítást felé. A tulajdonosnak a későbbiekben ki kell fizetnie a mintegy két millió forint helyreállítás költséget. A málló vakolat és a hulló cserepek miatt a Savaria szállodát már 5-6 évvel ezelőtt szalagkorláttal körbekerítették.

Az épület baleset- és életveszélyes állapota a városi közgyűlés tavaly decemberi ülésén is téma volt, amelyen elhangzott, hogy a kormányhivatal építésügyi hatóságként határozatban utasította az épület jelenlegi tulajdonosát, a felszámoló céget, hogy a cseréphullás elleni védekezésül szereljenek fel egy acélhálót a tető peremére. Mivel ez nem történt meg, a kormányhivatal intézkedett.

Több mint egy év után újra eladásra hirdetik

Az IGN Zrt. felszámolója a Savaria szálloda legutóbbi, 2018 márciusi, sikertelenül zárult értékesítési pályázata után most ismét eladásra hirdette meg az ingatlant. Az Elektronikus értékesítési rendszerben (EÉR) megjelent pályázat szerint július 26-án 10 órától augusztus 12. 10 óráig lehet ajánlatot tenni a szállodára, amelynek becsértéke mára 420 millió forintra csökkent, a minimálára pedig 355 millió forintra. A több mint 100 éves műemlék épület Szombathely Mártírok tere 4. szám alatt egy 2015 négyzetméteres telken áll, a felépítmény 5115 négyzetméteres - derül ki a pályázatból.

A felszámoló 2015 júniusában még 600 millió forint becsértéken hirdette eladásra az ingatlant, majd 2016-ban és 2017-ben többszöri próbálkozásra sem sikerült eladni az ingatlant. A legutóbb 2018 márciusában, 420 millió forint becsértéken, 380 millió forint minimáláron hirdették meg, de nem érkezett ajánlat a megvásárlására.

Miért most hirdették meg újra?

A Napi.hu telefonon és írásban is kereste az ingatlant meghirdető felszámolócéget, a Cél-Org Kft.-t, hogy miért most írtak ki pályázatot a Savaria szállodára, jelezte-e már ajánlattételi szándékát egy befektető vagy az elővásárlási joggal rendelkező helyi önkormányzat, de a cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. A szombathelyi polgármesteri hivatalnál is érdeklődtünk az ingatlanról és az önkormányzat esetleges vételi szándékáról, de egyelőre nem válaszoltak.

Az lenne a megoldás a lassan két évtizede üresen álló nagyszálló hasznosítására, ha azt megvenné az önkormányzat - mondta a múlt héten sajtótájékoztatón a helyi ellenzéki politikus, Nemény András, az Éljen Szombathely választási szövetség polgármesterjelöltje, számolt be a nyugat.hu. A javaslatuk szerint az ingatlan megvásárlása után tervpályázatot kellene kiírni a hasznosításra, és ha az önkormányzat megoldaná a parkoló problémát (ugyanis jelenleg nincs elegendő parkoló a szállodánál, illetve környezetében), haszonnal lehetne értékesíteni egy szakmai befektetőnek a szállodát. Olyan konstrukciót kellene kialakítani, hogy a városlakók is tudják használni a szálló báltermét és kávézóját - tette hozzá a politikus.

Felújításra, átépítésre szorul az ingatlan

A Savaria nagyszállót 1998-ban vásárolta meg a helyi Claudius Hotellel együtt a kecskeméti székhelyű IGN Zrt. jogelődje (korábban Novolimit, majd IGN-Galatea-Novolimit Kft.) A kilencven - nagyrészt kétágyas - szobás szállodát utoljára az 1980-as években újították fel - 28 szobához azonban nem alakítottak ki külön fürdőt és illemhelyet. A tulajdonos elképzelése szerint a Claudius Hotelhez hasonlóan felújították volna az elavultnak számító Savaria szállót is, amit 2005-ben bezártak. A tervek szerint a tetőtér beépítésével 150 szobásra bővítették volna a szállodát és egy osztrák szakmai befektetőt is bevontak volna - írta korábban a nyugat.hu. Ebből viszont nem lett semmi, a gazdasági válság közbeszólt. (A portál információi szerint korábban egymilliárd forintért, majd 650 millió forintért próbálta az IGN eladni a szállodát, de nem járt sikerrel.) Az IGN csődbe ment, a felszámolási eljárása 2014 júniusában indult el. A társaság utolsó leadott mérlege 2010-es, akkor az év végén a kötelezettségállománya 1,3 milliárd forintot tett ki.

Forrás: 112 Press/Youtube

A szombathelyiek szerették a Savaria szállót

A Savaria szálló - egykori Kovács szálló - háromemeletes, szecessziós tömbje 1914-ben készült Vida Artúr tervei alapján. Polgári kaszinó és szálloda működött benne, Szombathely legszebb kávéházával - írta a nyugat.hu, amely cikkeiben többször foglalkozott az épület hányatott sorsával. 2014 novemberében a szálloda fennállásának centenáriuma kapcsán a helyi Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezett kerekasztal-beszélgetést és kiállítást a sok szombathelyi számára fontos helyszínről, amelynek bálterme sok zenés-táncos rendezvénynek is otthont adott.