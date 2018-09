Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bővült a Graphisoft Park

Húszezer négyzetméterrel bővült a Graphisoft Park épületeinek alapterülete - adta hírül a cég.

Az irodakomplexum így már 75 ezer négyzetméteren több, mint 5000 it-szakembernek és 1000 diáknak biztosít munkakörnyezetet.

A Graphisoft Park 1998-ban nyitott meg egykori Óbudai Gázgyár helyén.

"A Graphisoft Park azzal a szemlélettel épült, hogy ha egy fiatal tehetség ide állásinterjúra jön, beleszeressen a helybe, és ha egy fejvadász később egy jobb ajánlattal keresné meg, ne akarjon innen elmenni" - mondta Bojár Gábor, a Graphisoft Park alapítója és az igazgatótanács elnöke a 20 éves jubileum alkalmából szervezett eseményen.

Az észak-budai irodakomplexum első bérlői között volt, a névadó mellett többek között a Microsoft, majd később a Canon, a SAP és a Servier gyógyszergyártó is itt nyitott irodát. Szintén bérlő a Silicon Labs és a Microsec is.

Az irodapark 2006-ban bővült a jelenlegihez hasonló mértékben: akkor, leginkább a Microsoft és az SAP igényei alapján, közel 13 ezer négyzetméter új irodaterületet építettek. Az SAP parkbeli jelenléte már 21 ezer négyzetmétert tesz ki. Elkészült az úgynevezett Startup House is, amely a földszinten egy kávézónak, az emeleteken pedig elsősorban kis cégeknek és a Graphisoft Park menedzsmentjének biztosít teret.

A Graphisoft Park 2014 óta két nemzetközi egyetemnek is helyet ad: az IBS (International Business School) és a Bojár Gábor alapította AIT (Aquincum Institute of Technology) diákjai is a parkban tanulnak.

A képek forrása: Graphisoft Park.