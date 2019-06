Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brutális drágulás az irodapiacon

Egy év alatt átlagosan 16 százalékkal drágult az irodakialakítás (fit out) - az irodaházon belül a bérlőre szabás - költsége egy átlagos igényszintű, ezer négyzetméteres, 107 munkaállomásos irodaterületet figyelembe véve - derül ki a CBRE legújabb elemzéséből. A fit out költségeket eredetileg két évente felmérő, legutóbb 2018-ban megjelent kiadványt az építőipar leterheltsége miatt elszálló árak okán 2019-ben frissíteni kellett.

Az építőiparra nehezedő nyomás, a növekvő megrendelések mellett erősödő munkaerő és kapacitáshiány az irodapiac szereplőket is egyre nagyobb kihívás elé állítja. A CBRE két évenként megjelenő, az irodakialakítás költségeit (fit out, azaz az irodabelső testre szabása) részletesen elemző kiadványát a rohamos drágulás miatt 2018 után már 2019-ben frissíteni kellett - mondta egy háttérbeszélgetésen Harangi László Barna, a CBRE társigazgatója.

A kiadvány három képzeletbeli irodatípuson (call center jellegű, ügyfeleket nem fogadó alapszintű minőség, egy olyan iroda, ahol elkülönülnek a különböző funkciójú terek, ügyfélforgalom is van, reprezentációra is lehetőséget ad, ez az igényszint a legjellemzőbb a piacon, illetve az extra, luxusiroda, ez a piac nagyon szűk szelete) keresztül veszi részletesen számba a fit out költségeket egy 1000 négyzetméteres, 107 munkaállomásos irodaterületet figyelembe véve. A költségeken belül hangsúlyos maga a kivitelezési költség, válaszfalazás, födém, padló kialakítása, kisebb hányadot tesznek ki a szoft költségek, ahova a tervezés, a dizájn és a bútorozás tartozik főként.

Brutális drágulás

Az építési anyagárak 2016-2018 között 25 százalékos drágulást hoztak, miközben az építkezés költségei 32 százalékkal, a kiegészítő költségek 14 százalékkal drágultak. 2019 első negyedéve újabb 16 százalékos átlagos áremelkedést hozott, a 2018-as átlagos, négyzetméterenkénti 770 eurós árhoz képest 890 euróra nőtt, ez magába foglalja a szerkezetkész állapoton felül a teljes kiépítési és járulékos költségeket.

A három különböző szintű kiépítés költségei között meglehetősen nagy a szórás: az alapszintű kiépítésben csak maga az építési költség négyzetméterenként 2019-ben 461 euró, a piacra jellemző középkategóriában 631 euró, különleges igényekre szabva 998 euró a képzeletbeli, 107 munkaállomásos, ezer négyzetméteres irodát alapul véve.

Egyre többe kerül a kialakítás

A kiadványban szerepelnek az egy munkaállomásra jutó költségek is. Míg 2018-ban az átlagos igényszintű, leginkább elterjedt kiépítési minőség egy munkaállomásra vetítve közel 7200 euró volt, 2019 első negyedévében a bérlőknek már 8300 euróval kell kalkulálniuk, ez a legolcsóbb kategóriában 4800 euróról 5500 euróra, luxus minőségnél 12 500 euróról 14 500 euróra nőtt.

A kiépítési költségek drágulása az állami és önkormányzati építési megrendelések dominanciája miatt (jelenleg mintegy 50 százalék a közmegrendelések aránya) várhatóan folytatódik, a CBRE prognózisa 2020-ra 10-15 százalékos áremelkedéssel számol. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy a fit out költség elenyésző, mindössze 2-3 százalékos arányt képvisel a munkaerővel kapcsolatos egyéb kiadások között, a környezet színvonala ezzel szemben meghatározó tényezőként alakítja a dolgozók közérzetét - tette hozzá Harangi László Barna.