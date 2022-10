A főváros körüli ingatlanok drágulása és a fenntartási-bejárási költségek növekedése fékezheti a kiköltözési hullámot, de ez még nem látszik a statisztikákban. A legfrissebb, 2021-re vonatkozó KSH adatok szerint a Budapest agglomerációjához tartozó 80 település közel 12,5 ezer állandó lakossal gyarapodott a tavalyi költözések következtében.

Egyenként nézve a települések lakosságvonzó, illetve -megtartó képességét nagyon heterogén mezőny látható. Tavaly Érd lakossága közel 1500 fővel bővült, de lakosságarányosan Délegyháza gyarapodott legjobban a költözésekkel, ahol az érkezők és a távozók különbsége elérte a település lélekszámának 5,6 százalékát. Csak kevéssel maradt le mögötte a két másik dobogós, az egyaránt 5,3 százaléknyi bővülést elérő Nagytarcsa és Pilisjászfalu. A skála másik végén öt olyan település van, ahol negatív volt a mérleg, azaz tavaly többen költöztek el, mint ahányan érkeztek. Budaörs, Dunakeszi, Maglód, Pilisszentkereszt és Százhalombatta emiatt vesztett 0,1-0,9 százaléknyit az állandó lakosai közül.

A 2019-2021-es periódus összteljesítményét nézve is hasonló újdonságokat lehet látni. Eszerint tíz olyan település van az agglomerációban, mely e három év alatt a lakossága ötödénél is több új beköltözőt csábított.

Közülük is kiemelkedik Nagytarcsa, ahova gyakorlatilag minden harmadik polgár a közelmúltban költözött.

E község tágabb környékéről – az élbolyban végzett Szada és Erdőkertes mellett – Mogyoród és Veresegyház is jól szerepelt. Kibontakozni látszik tehát egy új, északkeleti kiköltözési irány. Ezzel szemben a déli – olcsóbbnak tartott – agglomerációs terület most kevésbé tűnik vonzónak. A legkevésbé csábító településeken a beköltözők aránya nem érte el a 10 százalékot – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Nagytarcsa, Délegyháza és Szada a vándorlási különbséget nézve is nagyon jól szerepel. Ezen a toplistán már vannak negatív eredményű települések is: Százhalombatta és Dunakeszi kifejezetten rosszul jött ki az elmúlt három év költözködéseiből. Különösen a sokáig slágercélpontnak számító Dunakeszi eredménye lehet meglepő, és Budaörs is csak alig szerepelt jobban. A nagyon keresett települések ingatlanjai előbb-utóbb megdrágulnak annyira, hogy az már gátja a növekedésnek. Ám ez nem azt jelenti, hogy például Budaörs ne lenne továbbra is vonzó, s ne akarnának sokan odaköltözni – mondta Valkó.

A felértékelődés elindíthat ezzel párhuzamosan egy távozási hullámot is. A korábban érkezők, érzékelve, hogy időközben felment a házuk, lakásuk ára, igyekezhetnek ezt nyereségre váltani, ezért eladják azt, míg maguk olcsóbb helyre költöznek.